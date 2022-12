Lanka Premier League: गाले ग्लैडिएटर्स ने रोका कैंडी फाल्कंस का विजय रथ, कार्लोस ब्रैथवेट और इसरु उडाना की मेहनत पर फिर पानी

Lanka Premier League 2022, Galle Gladiators VS Kandy Falcons: गाले ग्लैडिएटर्स के नुवानिंदु फर्नांडो और थनुका डाबरे ने पांचवें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में अनकैप्ड प्लेयर्स की किसी भी विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है।

Lanka Premier League, KDF vs GGD: गाले ग्लैडिएटर्स की शुरुआत खराब हुई थी। उसने 10 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नुवानिंदु फर्नांडो और थनुका डाबरे ने पारी को संभाला। (सोर्स- ट्विटर/@LPLT20)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram