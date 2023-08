Lanka Premier League: बाबर आजम T20 क्रिकेट में 10 शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने; कोलंबो स्ट्राइकर्स जीती, गाले टाइटंस की लगातार दूसरी हार

LPL 2023: लंका प्रीमियर लीग के मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गाले टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 188 रन बनाए थे।

लंका प्रीमियर लीग के 10वें मैच में बाबर आजम ने 59 गेंद में 104 रन बनाए। (सोर्स- ट्विटर/@ColomboStrikers)

Lanka Premier League 2023, 10th Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने 7 अगस्त 2023 की रात इतिहास रच दिया। बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने यह उपलब्धि लंका प्रीमियर लीग में गाले टाइटंस के खिलाफ मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए हासिल की। बाबर आजम ने गाले टाइटंस के खिलाफ मैच में 8 चौके और 5 छक्के की मदद से 59 गेंद में 104 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से कोलंबो स्ट्राइकर्स ने गाले टाइटंस को 7 विकेट से हरा दिया। निरोशन डिकवेला की अगुआई वाली कोलंबो स्ट्राइकर्स की यह दूसरी जीत है, जबकि दासुन शनाका की अगुआई वाली गाले टाइटंस की यह लगातार दूसरी हार है। बाबर आजम के अब 264 टी20 मैच की 254 पारियों में 10 शतक हो गए हैं। इस फॉर्मेट में बाबर आजम के 9412 रन हैं। टी20 फॉर्मेट में बाबर आजम से आगे सिर्फ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं। क्रिस गेल ने अपने करियर में 463 टी20 मैच की 455 पारियों में 22 शतक लगाए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली 8 टी20 शतक के साथ तीसरे, केएल राहुल पांचवें और रोहित शर्मा छठे नंबर पर हैं। टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के शीर्ष-15 बल्लेबाज बल्लेबाज देश मैच पारी रन उच्चतम औसत स्ट्राइक रेट 100s 50s क्रिस गेल वेस्टइंडीज 463 455 14562 175* 36.22 144.75 22 88 बाबर आजम पाकिस्तान 264 254 9412 122 44.18 129.05 10 77 माइकल क्लिंगर ऑस्ट्रेलिया 206 198 5960 126* 34.45 123.08 08 33 डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया 356 355 11695 135* 37.6 140.61 08 99 विराट कोहली भारत 374 357 11965 122* 41.4 133.35 08 91 एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया 382 376 11392 172 33.8 138.53 08 77 ल्यूक राइट इंग्लैंड 344 320 8526 153* 29.19 142.81 07 46 ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड 370 364 9922 158* 29.97 136.49 07 55 केएल राहुल भारत 212 199 7066 132* 42.31 135.83 06 61 क्विंटन डीकॉक साउथ अफ्रीका 308 299 9032 140* 32.96 138.44 06 57 रिले रोसौव साउथ अफ्रीका 312 301 7933 121 30.74 144.84 06 48 जेसन रॉय इंग्लैंड 326 320 8494 145* 27.84 142.04 06 56 शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया 343 335 8821 124* 29.3 138.3 06 53 जोस बटलर इंग्लैंड 376 354 10232 124 34.33 144.86 06 73 रोहित शर्मा भारत 423 410 11035 118 30.56 133.53 06 74 गाले टाइटंस ने बनाए थे 20 ओवर में 188 रन पल्लीकेले स्थित पल्लीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दासुन शनाका की अगुआई वाली गाले टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 188 रन का स्कोर बनाया। गाले टाइटंस की ओर से विकेटकीपर टिम सीफर्ट ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 गेंद में नाबाद 54 रन बनाए। Also Read IND vs WI 3rd T20I Live Streaming: भारत के लिए हर हाल में जीत जरूरी, टीवी और मोबाइल पर ऐसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इसके अलावा शिवोन डेनियल 31 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हुए। भानुका राजपक्षे ने भी 31 गेंद में 30 रन की पारी खेली, जबकि ओपनर लसिथ क्रॉसपुले 19 गेंद में 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 19.5 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बनाकर मैच जीत लिया। बाबर आजम और पथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी कोलंबो स्ट्राइकर्स की शुरुआत शानदार रही। बाबर आजम और पथमु निसांका ने पहले विकेट के लिए 75 गेंद में 111 रन की साझेदारी की। पथुम निसांका 40 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया।

