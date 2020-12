Lanka Premier League 2020: लंका प्रीमियर लीग 2020 में सलमान खान के भाई सोहेल खान के मालिकना हक वाली कैंडी टस्कर्स के खिलाड़ी नवीन-उल-हक और शाहिद अफरीदी के बीच जुबानी जंग और तीखी हो चली है। बुधवार यानी 2 दिसंबर को अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर नवीन-उल-हक ने शाहिद अफरीदी को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल, 30 नवंबर की रात कैंडी टस्कर्स और गॉले ग्लैडिएटर्स के बीच हुए मैच के दौरान मोहम्‍मद आमिर, शाहिद अफरीदी और नवीन उल हक के बीच मैदान पर ही विवाद हो गया था।

उस समय तो मामला शांत हो गया था, लेकिन अफरीदी शायद उस घटना को भुला नहीं पाए। उन्होंने अगले दिन युवा क्रिकेटर को ट्विटर के जरिए खेल भावना का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। अफरीदी ने @SkyCricket के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो पर रिट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ‘मेरी युवा खिलाड़ी को साधारण सलाह थी। मैच खेलें और अभद्र भाषा में शामिल नहीं हों। अफगानिस्‍तान टीम में मेरे दोस्‍त हैं और हमारे बीच बहुत अच्‍छा रिश्‍ता है। टीम साथियों और विरोधियों के लिए इज्‍जत खेल भावना है।’ नवीन-उल-हक भी चुप नहीं बैठे।

उन्होंने भी रिट्वीट किया। नवीन ने लिखा, ‘हमेशा सलाह लेने और इज्‍जत देने को तैयार हूं। क्रिकेट भद्रजनों का खेल है, लेकिन अगर कोई कहे कि आप हमारे पैरों के नीचे हैं और हमेशा वहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि मेरे लोगों से भी यही बात कर रहा है। इज्‍जत दो, इज्‍जत लो।’

Always ready to take advice and give respect,Cricket is a gentleman’s game but if someone says you all are under our feet and will stay their then he is not only talking about me but also talking abt my ppl. #give #respect #take #respect

