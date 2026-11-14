भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए टीम के लिए अर्धशतक लगाया। लक्ष्य इस मैच में शतक के करीब आ चुके थे, लेकिन इससे चूक गए। लक्ष्य ने फाइनल मैच में भारतीय पारी को पूरी तरह से संभालने का काम किया साथ ही पहले विकेट के लिए आर्यवीर सहवाग के साथ मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत देने का भी काम किया।

शतक से चूके भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी

लक्ष्य ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत के लिए अहम पारी खेली और 101 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप 2026 में ये उनका तीसरा अर्धशतक रहा और फाइनल मैच में वो सिर्फ 20 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में आर्यवीर सहवाग के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 106 गेंदों पर 95 रन की अच्छी साझेदारी की तो वहीं दूसरे विकेट के लिए वीके विनीत के साथ मिलकर 53 गेंदों पर 51 रन की अर्धशतकी साझेदारी भी की।

फाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 338 रन का टारगेट दिया। फाइनल में भारत के लिए आर्यवीर सहवाग ने भी 58 रन की पारी खेली जबकि वीके विनीत ने 24 रन बनाए। अर्जुन राजपूत ने इस मैच में 16 रन की पारी खेली जबकि यशवर्धन चौहान ने 9 रन बनाए। अन्वय द्रविड़ ने इस मैच में 12 गेंदों पर 19 रन बनाए और रन आउट हो गए। भारतीय कप्तान लक्ष्य की बात करें तो अंडर 19 एशिया कप 2026 में उन्होंने 5 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से कुल 243 रन बनाए।

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