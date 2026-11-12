डकार, सेनेगल यूथ ओलंपिक में पुरुषों की 50 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट में भारत के लारेनलकपम अम्बेकर ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लारेनलकपम अम्बेकर ने फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी को हराकर ये बड़ी कामयाबी हासिल की और यूथ ओलंपिक में ये किसी भी भारतीय बॉक्सर का पहला गोल्ड मेडल रहा।

लारेनलकपम अम्बेकर ने जीता गोल्ड मेडल

फाइनल मुकाबले में लारेनलकपम अम्बेकर मीतेई ने क्रिस्टियन जुबानी को 3-2 के अंतर से हराया। ये मुकाबला काफी करीबी था जिसमें तीन जचों ने लारेनलकपम अम्बेकर के पक्ष में स्कोर किया जबकि दो जजों ने अपना फैसला आरलैंड के बॉक्सर के पक्ष में सुनाया। फाइनल मैच का पहला राउंड आयरलैंड के बॉक्सर के पक्ष में रहा जिसमें सभी पांचों जजों ने उसे पक्ष में फैसला सुनाया जबकि दूसरे राउंड में लारेनलकपम अम्बेकर ने शानदार वापसी की और तीन जजों ने उनके पक्ष में स्कोर किया।

इस मैच का तीसरा राउंड निर्णायक साबित हुआ और लारेनलकपम अम्बेकर को पांच में से 4 जजों का समर्थन मिला और उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली और गोल्ड मेडल जीता। ये यूथ ओलंपिक में बॉक्सिंग के खेल में भारत का पहला गोल्ड मेडल रहा और इस प्रतियोगिता में बॉक्सिंग में देश का यह कुल मिलाकर दूसरा पदक है। इससे पहले शिव थापा ने 2010 यूथ ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता था।

यह गोल्ड मेडल मौजूदा यूथ ओलंपिक में भारत के अभियान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लारेनलकपम अम्बेकर की इस जीत से पहले भारतीय दल ने अलग-अलग खेलों में तीन रजत और पांच कांस्य पदक जीते थे। इस गोल्ड से पहले भारत को बैडमिंटन, जूडो और बीच रेसलिंग में रजत पदक मिले। इसके अलावा भारतीय दल ने तैराकी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ और वुशू में पांच कांस्य पदक भी हासिल किए। लारेनलकपम अम्बेकर ने इस ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड भी दिलाया।

GOLD FOR INDIA AT DAKAR 🇮🇳🔥



L Ambekar Meetei (50kg) becomes the first ever Indian boxer to clinch gold at the Youth Olympic Games as he defeated Ireland's Kristian Jubani 3-2 at Dakar, Senegal. 🥊



Many congratulations to our young champion. 🙌🏻#IndianBoxing #YouthOlympics pic.twitter.com/74MYCMqIrt — Boxing Federation (@BFI_official) November 12, 2026

तिलक वर्मा नंबर 1, श्रेयस से आगे अभिषेक; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है। तिलक ने ये कमाल साल 2024 में किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)