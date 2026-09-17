मोहम्मद रिजवान को फोन जांच के मामले में पाकिस्तान की हाई कोर्ट से झटका लगा है। पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज की ओर से दायर याचिका को लाहौर उच्च न्यायाल ने खारिज कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से उनके फोन की जांच किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों के चयन और अनुशासन से जुड़ी पीसीबी की आंतरिक जांच के बीच सामने आया है।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (NCCIA) के खिलाफ मोहम्मद रिजवान की याचिका खारिज करते हुए एजेंसी के सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। मोहम्मद रिजवान ने बुधवार 16 सितंबर 2026 को अपने वकीलों के जरिये हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।

मोहम्मद रिजवान ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने यह नहीं बताया था कि वे उनसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है।

पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ से जुड़ा है मामला

याचिका में कहा गया था कि यह मामला ‘कथित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ’ से जुड़ा है। हालांकि, गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई। अभी यह पता नहीं चला है कि रिजवान इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या NCCIA के सवालों का जवाब देंगे।

NCCIA के अधिकार क्षेत्र को दी थी चुनौती

मोहम्मद रिजवान की याचिका NCCIA द्वारा पिछले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाए जाने के जवाब में दायर की गई थी। उसी दिन इमाम-उल-हक भी एजेंसी के सामने पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें दिए गए प्रश्नावली का जवाब भरकर इस सप्ताह की शुरुआत में एजेंसी को भेज दिया था, जबकि रिजवान ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया था।

मोहम्मद रिजवान की याचिका में कहा गया कि आरोप पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित, मनगढ़ंत, काल्पनिक और अस्पष्ट हैं। यह याचिकाकर्ता के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की एक परेशान करने वाली और कमजोर कोशिश के अलावा और कुछ नहीं हैं।

याचिका में पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई। कहा गया कि आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (एसीयू) ही वह संस्था है, जो ऐसे मामलों से जुड़े आरोपों की जांच करती है।

आईसीसी की एसीयू से नहीं की शिकायत

मोहम्मद रिजवान की याचिका में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामलों की जांच के लिए ICC की एंटी करप्शन यूनिट (ACU) विशेष रूप से अधिकृत है, लेकिन रिजवान के कथित आचरण को लेकर ACU को कोई शिकायत या मामला नहीं भेजा गया।

नोटिस में नहीं बताया, क्या है रिजवान पर आरोप

याचिका में आगे कहा गया कि संबंधित एजेंसी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि मोहम्मद रिजवान पर किस अपराध का आरोप है और उन्होंने किस नियम या कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच करने का अधिकार अपने आप में सवालों के घेरे में है। याचिका के मुताबिक, बिना किसी स्पष्ट अपराध या कानूनी आधार के की जा रही यह कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स टेस्ट के कुछ समय बाद ही मोहम्मद रिजवान का मोबाइल फोन उनसे ले लिया गया था। लॉर्ड्स टेस्ट में 194 रन से मिली हार के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान, इमाम और पांच अन्य खिलाड़ियों के साथ-साथ सरफराज अहमद और उमर गुल (जो क्रमशः हेड कोच और बॉलिंग कोच थे) को घर भेजने का फैसला किया था।

बिना नोटिस सरकारी अफसर ने पूछताछ की

याचिका में दावा किया गया कि रिजवान को रात 1:00 बजे उस होटल की लॉबी में बुलाया गया जहां पूरी टीम रुकी हुई थी। वहां पर कथित तौर पर किसी सरकारी एजेंसी का एक अधिकारी मौजूद था। इस बारे में कोई नोटिस न होने के बावजूद उस अधिकारी ने याचिकाकर्ता (मोहम्मद रिजवान) से पूछताछ की और बिना कोई कारण या वजह बताए उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया।

याचिका के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान को ऐसे किसी आदेश के बारे में भी नहीं बताया गया, जिससे उनका फोन जब्त करने की इजाजत मिली हो। मोहम्मद रिजवान ने अपना फोन इस भरोसे पर दिया था कि डिवाइस की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और अगले तीन घंटे के भीतर उन्हें लौटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें फोन नहीं लौटाया गया है।

पाकिस्तान के खिलाड़ियों से साइबर क्राइम एजेंसी ने की पूछताछ, मोहम्मद रिजवान भी शामिल; क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया विवाद सामने आया है। ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने के मामले में मोहम्मद रिजवान समेत दो बड़े खिलाड़ियों से साइबर क्राइम एजेंसी ने तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)