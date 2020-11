Ladakh Premier League 2020: लद्दाख को पिछले साल जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया था। दोनों को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद लद्दाख में क्रिकेट की वापसी ठीक से नहीं हो पाई है। अब ऐसा लग रहा है कि वहां क्रिकेट धीरे-धीरे पटरी पर लौट सकता है। इस दिशा में कदम उठाते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने लद्दाख प्रीमियर लीग 2020 (Ladakh Premier League 2020) के आयोजन की घोषणा कर दी है।

लेह में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख लद्दाख प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कर रहा है। अपर लेह काउंसलर फुंसोग स्टैनज़िन त्सेपग ने रविवार (1 नवंबर) को एनडीएस स्टेडियम में लद्दाख प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। त्सेपाग ने कहा, ‘‘इस तरह के टूर्नामेंट के जरिए लद्दाख क्षेत्र के युवाओं के पास अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक बड़ा अवसर है। लेह जिले के विभिन्न हिस्सों से 22 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं।’’

The full schedule and fixture list for #LadakhPremierLeague 2020. pic.twitter.com/CXpavWRTA8

