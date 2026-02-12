हिमांशु अग्निहोत्री। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न हुए एशियाई लैक्रोस खेलों में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम ने टूर्नामेंट में तीन लीग मैच खेले। टीम ने पाकिस्तान को 12-7 से हराया। फाइनल में उन्होंने इराक को हराकर खिताब अपने नाम किया।

अभिनेता और सांसद रवि किशन हैं भारतीय लैक्रोस संघ के अध्यक्ष

भारतीय लैक्रोस संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तौसीफ अहमद लारी के नेतृत्व में यह खेल भारत में तेजी से फैल रहा है, जहां गोरखपुर इसका प्रमुख केंद्र है। पुरुष टीम के कप्तान अनुदीप रेड्डी ने बताया कि लैक्रोस 1904 और 1908 के ओलंपिक में शामिल रहा था। अब यह 2028 लास एंजिलिस ओलंपिक में वापसी कर रहा है, जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है।

गोरखपुर में हुए थे एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल

राष्ट्रीय ट्रायल गोरखपुर में आयोजित हुए थे। वहीं टीम का चयन किया गया। उसी 16 सदस्यीय भारतीय महिला टीम ने अपराजेय प्रदर्शन किया और सभी मैच जीतकर विजेता बनी। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 22-5 के बड़े अंतर से हराया। महिला और पुरुष टीम के कोच नीरज बत्रा ने कहा, यह टूर्नामेंट भारत में 2023 से शुरू हुआ था और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर आगरा, उदयपुर तथा जम्मू-कश्मीर में कई प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं।

नीरज बत्रा ने बताया, ‘टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। खेल को राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं, लेकिन अब तक खेल मंत्रालय से मान्यता नहीं मिली है। खेल मंत्रालय में आवेदन किया हुआ है। संघ ने भारतीय सरकार द्वारा खेल में उल्लेखित सभी नियमों का पालन किया है।’ नीरज बत्रा ने यह भी बताया कि लैक्रोस लास एंजिलिस ओलंपिक 2028 में खेला जाएगा, जिसके लिए देश की महिला और पुरुष टीमें तैयार हैं।

खेल मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, ‘भारतीय लैक्रोस संघ के सदस्यों ने संघ की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हुआ है। मंत्रालय की ओर से प्रक्रिया जारी है। संघ ने खेल नियमों का पालन किया है या नहीं इसके लिए जांच की जाएगी।’

मान्यता के लिए क्या है अनिवार्य शर्त

राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुलग्नक दो के अनुसार, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन की मान्यता के लिए तीन वर्ष की पूर्व अस्तित्व की शर्त में फेडरेशन को आवेदन की तिथि पर कम से कम तीन वर्ष से अधिक समय से सक्रिय होना चाहिए। इसकी पुष्टि वार्षिक रिपोर्टों, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेजों से की जाती है।

फेडरेशन को पिछले तीन वर्षों में लगातार वार्षिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करनी चाहिए, जब तक कि तकनीकी कारणों से छूट न दी गई हो। ये टूर्नामेंट तीन (सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर) वर्गों में होने चाहिए। ये प्रतियोगिताएं प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अंतर-जिला प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। हर साल कम से कम तीन प्रतियोगिता, तीन वर्षों में कुल नौ प्रतियोगिताएं (प्रत्येक वर्ग में तीन-तीन पुरुष और महिला दोनों वर्गों में) होनी चाहिए।

खेल संघ के लिए तीन वर्ष की पूर्व अस्तित्व की शर्त

2025 अधिनियम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से मान्यता प्राप्त संगठनों को स्वत: NSB (राष्ट्रीय खेल संगठन) मान्यता मिलती है और नए संगठनों के लिए पंजीकृत सोसाइटी, गैर-लाभकारी कंपनी या ट्रस्ट होना, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और संबद्धता अनिवार्य है।

कैसे खेला जाता है लैक्रोस

लैक्रोस एक टीम स्पोर्ट है। इसे लैक्रोस स्टिक और लैक्रोस बॉल के साथ खेला जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने खेलों में से एक है। खिलाड़ी लैक्रोस स्टिक की मदद से गेंद गोल में ले जाने, पास करने, पकड़ने और शूट करते हैं। लैक्रोस 1904 और 1908 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा रह चुका है। इसे 1928, 1932 और 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित भी किया गया था।