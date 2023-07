मेसी को ‘खोने’ के बाद अल हिलाल ने एम्बाप्पे को दिया 2700 करोड़ का ऑफर, रोनाल्डो से 900 करोड़ ज्यादा है राशि

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिसंबर 2022 में सऊदी के क्लब अल-नासर एफसी ने ढाई साल के लिए सालाना 200 मिलियन यूरो यानी लगभग 1800 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था। एम्बाप्पे के साथ डील हो जाती है तो वह रोनाल्डो से 900 करोड़ रुपये ज्यादा राशि पाएंगे।

प्रशिक्षण के दौरान पेरिस सेंट जर्मेन के किलियन एम्बाप्पे। (रॉयटर्स)

सऊदी अरब की फुटबॉल टीम अल हिलाल ने सोमवार को फ्रांस के स्ट्राइकर किलियान एम्बाप्पे को अपने साथ जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 30 करोड़ यूरो यानी 33 करोड़ 20 लाख डॉलर की पेशकश की। भारतीय रुययों में बात करें तो 2700 करोड़ का ऑफर दिया है। अल हिलाल ने लियोनल मेसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा न हो पाने पर वह किसी भी हालत में एम्बाप्पे को अपने साथ जोड़ना चाहती है। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिसंबर 2022 में सऊदी के क्लब अल-नसर एफसी ने ढाई साल के लिए सालाना 200 मिलियन यूरो यानी लगभग 1800 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था। एम्बाप्पे के साथ डील हो जाती है तो वह रोनाल्डो से 900 करोड़ रुपये ज्यादा राशि पाएंगे। एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 8 गोल किए थे। फाइनल में उन्होंने 3 गोल किया था, लेकिन फ्रांस की टीम फिर भी जर्मनी से हार गई थी। हालांकि, वह गोल्डेन बूट एवार्ड जीतने में सफल रहे थे। अल हिलाल को सीधे एमबाप्पे के साथ बातचीत करने की स्वीकृति फ्रांस के चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) ने अपने खिलाड़ी के लिए पेशकश की पुष्टि की है। अल हिलाल को सीधे एमबाप्पे के साथ बातचीत करने की स्वीकृति दी है। विश्व कप 2018 विजेता टीम के सदस्य एमबाप्पे का पीएसीजी के साथ अनुबंध विवाद चल रहा है। उन्होंने अपने अनुबंध में 12 महीने के विस्तार का विकल्प नहीं लेने का फैसला किया है। इस जगह उनकी योजना आगामी सत्र के अंत में ‘फ्री एजेंट’ बनने की है। उम्मीद है कि वह स्पेन के दिग्गज टीम रीयाल मैड्रिड से जुड़ेंगे। फ्रांस का क्लब नया अनुबंध नहीं होने की स्थिति में एमबाप्पे को छोड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। Also Read लियोनल मेसी का MLS में शानदार डेब्यू, इंटर मियामी की जीत के बाद 808 बकरियों के जरिये किया सम्मान; देखें Video सऊदी अरब बड़े नामों को लुभाने की कोशिश में एम्बाप्पे को लिए अल हिलाल की बोली से पता चलता है कि सऊदी अरब बड़े नामों को लुभाने की कोशिश में है। पीएसजी छोड़ने के बाद मेसी ने अल-हिलाल के बजाय एमएलएस टीम इंटर मियामी को चुना, लेकिन कई दिग्गज फुटबॉलर अल हिलाल के साथ जुड़ चुके हैं। रोनाल्डो के अलावा करीम बेंजेमा, एन’गोलो कांटे और रॉबर्टो फिरमिनो सऊदी अरब की आकर्षक लीग से जुड़ने वाले कुछ बड़े नामों में शामिल हैं।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram