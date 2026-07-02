फीफा वर्ल्ड कप 2026 का राउंड ऑफ 32 जारी है और राउंड ऑफ 16 के लिए 10 टीमें पक्की हो चुकी हैं। 48 में से 26 टीमें अब तक टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। टॉप स्कोरर्स की बात करें तो फ्रांस के दिग्गज किलियन एम्बाप्पे लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। जबकि बराबर गोल करने के बावजूद लियोनल मेसी नंबर दो पर काबिज हैं।
वहीं नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड और इंग्लैंड के धाकड़ स्ट्राइकर हैरी केन के बराबर 5-5 गोल हैं। यह दोनों खिलाड़ी भी अभी तक गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे और मेसी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 2022 के गोल्डन बूट विनर किलियन एम्बाप्पे अभी तक 6 गोल और दो असिस्ट के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं।
ये हैं FIFA World Cup 2026 में अब तक के टॉप स्कोरर
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|पोजीशन
|गोल
|असिस्ट
|खेले गए मिनट
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|फॉरवर्ड (FW)
|6
|2
|378
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|फॉरवर्ड (FW)
|6
|0
|223
|3
|एर्लिंग हालैंड
|नॉर्वे
|फॉरवर्ड (FW)
|5
|0
|309
|4
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|फॉरवर्ड (FW)
|5
|0
|394
|5
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|2
|304
|6
|विनीसियस जूनियर
|ब्राजील
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|1
|398
|7
|इस्माइला सार
|सेनेगल
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|1
|419
|8
|डेनिज उंडाव
|जर्मनी
|फॉरवर्ड (FW)
|3
|2
|174
|9
|जोहान मन्जाम्बी
|स्विट्जरलैंड
|मिडफील्डर (MF)
|3
|1
|146
|10
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|फॉरवर्ड (FW)
|3
|1
|354
राउंड ऑफ 16 के ये मुकाबले तय
राउंड ऑफ 16 में 10 टीमें जगह बना चुकी हैं और पांच मुकाबलों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। ब्राजील और नॉर्वे के बीच एक बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है जो 6 जुलाई को होगा। इसके अलावा मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच भी इसी दिन राउंड ऑफ 16 का मैच होगा। प्री-क्वार्टरफाइनल में 4 जुलाई को कनाडा बनाम मोरक्को, 5 जुलाई को पराग्वे बनाम फ्रांस और 7 जुलाई को यूएसए बनाम बेल्जियम मैच होगा।
बस ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, अब 40 की उम्र में खेल रहे FIFA विश्व कप; कौन हैं स्पेन को छकाने वाले गोलकीपर Vozinha?
स्पेन के खिलाफ केप वर्दे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा दीवार की तरह डटे रहे थे। उनके बेहतरीन खेल और गोलकीपिंग के आगे मजबूत स्पैनिश स्ट्राइकर्स एक भी गोल नहीं कर पाए। इस धाकड़ गोलकीपर के संघर्ष और परिश्रम की कहानी बेहद खास है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर