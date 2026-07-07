फीफा वर्ल्ड कप 2026 का राउंड ऑफ 16 जारी है और इस राउंड के छह मैचों के बाद क्वार्टरफाइनल की छह टीमें पक्की हो चुकी हैं। फ्रांस अंतिम 8 में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम थी। फिर नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब अर्जेंटीना, एजिप्ट, स्विट्जरलैंड और कोलंबिया में से किन्हीं दो को क्वार्टरफाइनल का टिकट मिलेगा। उससे पहले सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो एम्बाप्पे अभी भी नंबर 1 पर हैं।
फ्रांस के लिए पराग्वे के खिलाफ इतिहास रचने के बाद फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया था। वह मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल्डन बूट की रेस के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने अभी तक 7 गोल दागे हैं और दो असिस्ट भी उनके नाम दर्ज हैं। इसकी बदौलत वह अभी तक इस टैली में नंबर 1 पर हैं। हालांकि, मेसी और हालैंड के भी 7-7 गोल हैं लेकिन दोनों के असिस्ट 0 हैं।
मेसी को अभी राउंड ऑफ 16 का मुकाबला एजिप्ट के खिलाफ खेलने उतरना है। इस मैच में एक गोल करके मेसी इस लिस्ट में फिर से टॉप पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस लिस्ट में एम्बाप्पे नंबर 1, मेसी दूसरे और हालैंड तीसरे स्थान पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं हैं। उनकी टीम पुर्तगाल बाहर हो चुकी है। 3 गोल के साथ रोनाल्डो इस टैली में 24वें स्थान पर हैं।
FIFA विश्व कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|असिस्ट
|खेले गए मिनट
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|7
|2
|482
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|7
|0
|361
|3
|एरलिंग हालैंड
|नॉर्वे
|7
|0
|416
|4
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|1
|489
|5
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|4
|2
|391
|6
|इस्माइला सार
|सेनेगल
|4
|1
|419
|7
|मिकेल ओयारजाबाल
|स्पेन
|4
|1
|435
|8
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|4
|1
|440
|9
|जूड बेलिंगहम
|इंग्लैंड
|4
|1
|447
|10
|विनीसियस जूनियर
|ब्राजील
|4
|1
|505
|11
|डेनिज उंडाव
|जर्मनी
|3
|2
|174
|12
|जोहान मन्जाम्बी
|स्विट्जरलैंड
|3
|2
|220
|13
|रोमेलु लुकाकू
|बेल्जियम
|3
|1
|242
|14
|कोडी गाक्पो
|नीदरलैंड
|3
|1
|394
|15
|ब्रायन ब्रॉबी
|नीदरलैंड
|3
|0
|245
|16
|एलिजाह जस्ट
|न्यूजीलैंड
|3
|0
|291
|17
|मथेउस कुन्हा
|ब्राजील
|3
|0
|324
|18
|फ्लोरियन बालोगुन
|अमेरिका
|3
|0
|348
|19
|राउल जिमेनेज़
|मेक्सिको
|3
|0
|348
|20
|काई हैवर्ट्ज
|जर्मनी
|3
|0
|392
|21
|योआन विस्सा
|कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
|3
|0
|409
|22
|इस्माइल सैबारी
|मोरक्को
|3
|0
|411
|23
|जोनाथन डेविड
|कनाडा
|3
|0
|475
|24
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|3
|0
|490
|25
|क्रिसेंसियो समरविल
|नीदरलैंड
|2
|2
|282
6 टीमों की क्वार्टरफाइनल में एंट्री
राउंड ऑफ 16 में जीत के बाद अभी तक फ्रांस, नॉर्वे, मोरक्को, इंग्लैंड, बेल्जियम और स्पेन ने क्वार्टफाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के अंतिम दो मैच बाकी हैं। अर्जेंटीना का सामना एजिप्ट और स्विट्जरलैंड का कोलंबिया से होगा। इन दोनों मैचों की विजेता टीमें क्वार्टरफाइनल में पहुंच जाएंगी। क्वार्टरफाइनल के तीन मैच तय हैं जिसमें फ्रांस का सामना मोरक्को से (10 जुलाई), इंग्लैंड का नॉर्वे से (11 जुलाई) और बेल्जियम का स्पेन से (12 जुलाई) होना है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टूटा सपना, नम आंखों से ली विदाई; स्पेन से हारकर पुर्तगाल FIFA वर्ल्ड कप 2026 से बाहर
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना आखिरी फीफा विश्व कप मैच खेल लिया है, यह साफ हो चुका है। स्पेन ने पुर्तगाल को राउंड ऑफ 16 के मैच में 1-0 से हराते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर