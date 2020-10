इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 38वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर कैरेबियाई दिग्गज क्रिस गेल का विकेट लिया। मैच के दौरान गेल के जूते के फीते खुल गए थे। ऐसे में खेल भावना का परिचय देते हुए अश्विन ने उनके जूते के फीते बांधे थे। हालांकि, इसके बाद अश्विन ने उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती और क्लीन बोल्ड कर दिया।

टी20 में अश्विन ने गेल के खिलाफ अब तक 81 गेंदें फेंकी हैं। इस दौरान उन्होंने 5 बार यूनिवर्स बॉस को पवेलियन की राह दिखाई है। अश्विन की गेंदों पर गेल 67 रन ही बना पाए हैं। मतलब अश्विन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 82.71 ही रहा है। ओवरऑल बात करें तो आईपीएल में गेल का स्ट्राइक रेट 150.59 का है, यानी अश्विन के सामने उनका बल्ला आग उगलना बंद कर देता है और वह करीब आधे के स्ट्राइक रेट से ही रन बना पाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में गेल 13 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अश्विन से पहले तुषार देशपांडे के ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगाए।

गेल की इस ताबड़तोड़ पारी की मदद से ही किंग्स इलेवन पंजाब पावर प्ले (शुरुआती 6 ओवर) में 57 रन बनाने में सफल रहा। यही नहीं, तुषार देशपांडे इस आईपीएल में पावर प्ले के दौरान सबसे महंगे गेंदबाज भी साबित हुए। तुषार ने अपने ओवर में 26 रन लुटाए। इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के खलील अहमद के नाम था। खलील ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में पावर प्ले के एक ओवर में 22 रन दिए थे।

