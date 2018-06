श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के दौरान श्रीलंका के ओपनर कुसल परेरा बुरी तरह चोटिल हो गए। दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ फील्डिंग करते वक्त परेरा एक कैच पकड़ने के लिए गेंद के पीछे दौड़ रहे थे। गेंद का पीछा करते-करते परेरा बाउंड्री के पास पहुंच गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण वह बाउंड्री पर लगे विज्ञापन बोर्ड से टकरा गए। बोर्ड से टकराने के बाद परेरा सीने पर हाथ रखकर मैदान में ही लेट गए और इशारा करके उन्होंने मदद मांगी। परेरा की गंभीर हालत देखने के बाद मैदान में ही एंबुलेंस बुलवानी पड़ी। उन्हें स्ट्रेचर में लेटाकर एंबुलेंस में डाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेरा गंभीर रूप से चोटिल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। यह हादसा 29वें ओवर में हुआ। वहीं अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका को सीरीज में बराबरी के लिए 63 रनों की जरूरत है।

Kusal Perera collides with advertising board in test match for @cricketsrilanka v @windiescricket @SkyCricket pic.twitter.com/HrlrkJodzm

— Nicholas Bingham (@nictheowl2014) June 26, 2018