इंग्लैंड में तीन टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलने गई श्रीलंकाई टीम के तीन क्रिकेटर्स कुसाल मेंडिस, विकेटकीपर निरोशन डिकवेला और सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुणतिलका को निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों क्रिकेटर्स पर इंग्लैंड के वर्तमान दौरे के दौरान बायो-बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) का उल्लंघन करने का आरोप है।

कुसाल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और धनुष्का गुणतिलका को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका की हार के बाद रात में डरहम की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था। इस मैच में श्रीलंका को 89 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। ये तीनों खिलाड़ी भी उस मैच का हिस्सा थे। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने तीनों खिलाड़ियों को निलंबित करने के साथ-साथ तुंरत स्वदेश लौटने का आदेश दिया है। इन तीनों की हरकतों के कारण श्रीलंका की इंग्लैंड में बदनामी हुई है।

एसएलसी के सचिव मोहन डि सिल्वा ने बयान में कहा, ‘श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने कुसाल मेंडिस, धनुष्का गुणतिलका और निरोशन डिकवेला को बायो बबल का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया है और उन्हें तुरंत श्रीलंका लौटने के लिए कहा गया है।’ इससे पहले श्रीलंका के एक प्रशंसक द्वारा डाले गए एक वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसएलसी प्रमुख शम्मी सिल्वा ने कहा था, ‘इसकी जांच चल रही है, क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।’

@nibraz88cricket अकाउंट से ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो पोस्ट करने वाला यूजर श्रीलंकाई क्रिकेट का प्रशंसक है। उसका दावा है कि इंग्लैंड में सीरीज के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर्स देर रात इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहे थे। क्रिकेटर्स पर छिपकर नशीला पदार्थ लेने की भी खबरें हैं, हालांकि, जनसत्ता.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को श्रीलंका के केंद्रीय खेल मंत्री नमल राजपक्ष और श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर को भी टैग किया गया है।

And our players at late night in England during the series #ENGVSL Bio Bubble? @RajapaksaNamal @Mickeyarthurcr1 pic.twitter.com/m764HP96cd

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 28, 2021