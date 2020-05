कॉमडेयिन कुणाल कामरा ने PUBG प्लेयर carryminati का मजाक बनाने के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया। उन्होंने वीडियो का टाइटल दिया- आजा बेटा कैरी तेको रोस्ट सिखाए। इस वीडियो को यूट्यूब पर 31 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कुणाल की यह कोशिश लोगों को पसंद नहीं आई। उनके वीडियो पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक हैं। यूजर्स ने ट्विटर और यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में उल्टे कामरा का ही मजाक उड़ाया।

carryminati ने TikTok vs YouTube मुहिम की शुरुआत की थी। इसके बाद टिकटॉक की रेटिंग 1.2 पर आ गई थी। हालांकि, बाद में उसकी रेटिंग फिर से सुधर गई। फिलहाल टिकटॉक की रेटिंग प्ले स्टोर पर 4.4 है। कुणाल कामरा ने TikTok vs YouTube की लड़ाई मे देरी से कदम रखा है। उन्होंने carryminati उर्फ अजय नागर का मजाक बनाना तो चाहा लेकिन सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर कुणाल कामरा को टारगेट करते हुए carryminati की तस्वीर शेयर पर लिख- बेटा तुमसे न हो पाएगा।

After wasting 11min of my life on #KunalKamra by watching his roast on #Carryminati pic.twitter.com/K7bJW326qq

— Sumit Garg (@DoctorSumitGarg) May 29, 2020