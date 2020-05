कॉमेडियन कुणाल कामरना ने PUBG प्लेयर CarryMinati को रोस्ट करने यानी की मजाक उड़ाने के लिए एक वीडियो बनाया। इसके बाद CarryMinati के फैन ने उन्हें ट्रोल कर दिया। ट्रोल होने के बाद कुणाल ने ट्विटर पर CarryMinati के फैंस को भाजपा आईटी सेल जॉइन करने की नसीहत दे डाली। ये नसीहत उल्टे कुणाल को ही भारी पड़ गई। उनके वीडियो को एक दिन में ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक कर दिया।

carryminati ने TikTok vs YouTube मुहिम की शुरुआत की थी। कुणाल ने उन्हें रोस्ट करते हुए एक वीडियो बनाया। उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा- आजा बेटा कैरी तेको रोस्ट सिखाए। उन्होंने carryminati उर्फ अजय नागर का मजाक बनाना तो चाहा लेकिन सफल नहीं हुए। कुणाल ने कैरी के फैंस से परेशान होकर ट्वीट किया, ‘‘मुझे लगता है कैरी के फैंस का भविष्य बीजेपी आईटी सेल को जॉइन करना है।’’

I think the best case future for Carry fans is joining the BJP IT Cell…

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) May 30, 2020