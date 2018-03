हेडमास्टर कर रहा था लड़की को परेशान, इस दिग्गज क्रिकेटर ने मदद के लिए उठाई आवाज

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में एक बार फिर संगकारा ने ऐसे ही एक मुद्दे पर एक लड़की का पक्ष लिया है। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट कर बताया कि पश्चिमी श्रीलंका के गानेमुला इलाके में एक लड़की को उसके स्कूल के हेडमास्टर द्वारा एचआईवी के डर के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर कुमार संगकारा ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले को तुरंत देखा जाना चाहिए। अगर लड़की या उसकी मां और परिवार के किसी भी सदस्य का उत्पीड़न किया जा रहा है तो यह स्वीकार्य नहीं है। स्कूल अथॉरिटी में इस तरह की जागरुकता की कमी बेहद चिंता का विषय है। गौरतलब है कि एचआईवी को लेकर अभी भी लोगों में पूरी तरह से जागरुकता नहीं आ पायी है और एचआईवी पीड़ित लोगों को कई बार तिरष्कार का सामना करना पड़ता है।

इससे पहले हाल ही में श्रीलंका में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर भी कुमार संगकारा ने ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में संगकारा ने लिखा था कि श्रीलंका में कोई भी उसकी जाति और धर्म के लिए डराया धमकाया नहीं जा सकता। हम एक देश हैं। प्यार, विश्वास और स्वाकार्यता हमारे कॉमन मंत्र होने चाहिए। यहां नस्लवाद और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। साथ खड़े हों और साथ मजबूत बने। बता दें कि श्रीलंका में कुछ दिन पहले बौद्धों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने कुछ दिनों के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य है और आपातकाल हटा दिया गया है।

This needs to be addressed and fast. Unacceptable if the girl or her mother or her family is being harassed. Such a colossal lack of awareness from school authorities is deeply concerning. https://t.co/Bto58Pf2PZ

— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) March 23, 2018