भारत-न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में खेले गए 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट की विराट जीत के साथ टीम इंडिया ने शानदार आगाज किया है। इस मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं एक बार फिर भारतीय स्पिनर गेंदबाज चहल और कुलदीप की जोड़ी ने अपना जलवा बिखेरा और न्यूजीलैंड के 6 विकेट झटककर दोनों ने कीवी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इसमें चहल ने 2 विकेट झटके तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। इस मैच के बाद फिर ये दोनों गेंदबाज चहल टीवी पर भी मस्ती करते नजर आए इस शो में कुलदीप ने अपनी इस जोड़ी पर काफी खुलासे किए।

गौरतलब है कि चहल हर मैच के बाद उस मुकाबले के टॉप परफॉर्मर के साथ अपने शो में आते हैं। ऐसे में इस बार बारी कुलदीप यादव की थी। पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पर आए कुलदीप ने इस शो में कई खुलासे किए और चहल के इस शो में कहा कि यहां आकर काफी अच्छा लगा। ये जगह वाकई बहुत अच्छी और शांत है। इसके बाद कुलदीप ने कहा कि जब मैं टीम में चहल के साथ नहीं होता हूं तो मैं इन्हें काफी मिश करता हूं, हमारे बीच एक शानदार तालमेल है, जिसका फायदा मुझे मैच के दौरान भी मिलता है। वैसे भी इस जोड़ी को कुल्चा कहा जाता है और इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के लिए कई अहम मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन किया है।

