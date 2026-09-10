भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने गुरुवार (10 सितंबर) को काउंटी चैंपियनशिप में एसेक्स पर यॉर्कशायर को पारी से जीत दिलाने में मदद करते हुए मैच में 10 विकेट लिए। कुलदीप ने पहली पारी में 70 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्होंने 50 रन देकर 6 विकेट लिए। इससे एसेक्स एक पारी और 106 रन से मैच हार गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुलदीप का 120 रन देकर 10 विकेट मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

यॉर्कशायर ने पहले बैटिंग करते हुए 390 रन बनाए थे, जिसमें कुलदीप ने भी 94 बॉल खेलकर बल्ले से 36 रनों का योगदान दिया था। इसके बाद टीम ने एसेक्स को 171 और फिर 113 रन पर आउट करके तीसरे दिन ही खेल खत्म कर दिया। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने बुधवार (9 सितंबर) को कहा था कि उन्हें लीड्स के हेडिंग्ले के हालात में बॉलिंग करने में मजा आया, क्योंकि वहां की पिच में भारत के मुकाबले तेज पेस थी।

गेंदबाजी के लिए शानदार विकेट

कुलदीप ने यॉर्कशायर क्रिकेट टीवी से कहा, ‘यह बॉलिंग के लिए एक शानदार विकेट था क्योंकि आपको पेस के मामले में तेज बॉलिंग करने की जरूरत नहीं थी। विकेट में पहले से ही पेस था। पिचिंग के बाद, आप देख सकते हैं कि थोड़ी तेजी है और आपको बस बॉल को स्पिन करना है। आखिरकार, यही जरूरी था।’

भारतीय कंडीशन से अलग पिच

कुलदीप ने कहा, ‘अगर आप इसकी तुलना भारतीय कंडीशन से करें तो यह बिल्कुल अलग है। घर पर जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी, लेकिन विकेट धीमे होते हैं और बैट्समैन कभी-कभी समानजस्य बैठा लेते हैं। यहां, तेजी के कारण, अगर वे बैकफुट जाते हैं तो वे फंस जाते हैं। इसके कारण उन्हें फ्रंटफुट खेलना पड़ता है। यहीं पर आपके पास उनको पीछे , स्लिप या शॉर्ट-लेग पर कैच आउट होने का बेहतर मौका होता है।’

नहीं टलेगा भारत-अफगानिस्तान पहला T20 इंटरनेशनल

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को होना है। इसी दौरान दिल्ली में ही 12-13 सितंबर ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा कारणों से मैच को एक दिन के लिए आगे बढ़ाए जाने की खबर थी, जिसका डीडीसीए ने खंडन किया है। पूरी खबर पढ़ें।