इंग्लैंड के वनडे कप में भारत के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव ने क्लिफ्टन पार्क ग्राउंड पर डरहम के खिलाफ यॉर्कशायर की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (12) को जॉर्ज हिल के हाथों कैच कराया। इसके अलावा कॉलिन एकरमैन (26) को भी आउट किया। टूर्नामेंट में 4 मैच में 8 विकेट झटक चुके कुलदीप ने 10 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके। इससे यॉर्कशायर ने डरहम को 48.1 ओवर में सिर्फ 165 रन पर समेट दिया।

जेम्स व्हार्टन (नाबाद 68) और सैम व्हाइटमैन (नाबाद 52) की फिफ्टी की मदद से यॉर्कशायर ने 41 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा (5/51) ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला फाइव-विकेट हॉल हासिल किया। इससे हैम्पशायर ने चेम्सफोर्ड काउंटी ग्राउंड पर एसेक्स को तीन विकेट से हराया।

हैम्पशायर जीता

आशुतोष के निरंतर विकेट लेने की वजह से हैम्पशायर ने एसेक्स को 49 ओवर में 317 रन पर रोक दिया। जवाब में, जेम्स फुलर (नाबाद 58), कप्तान निक गुबिंस (53) और टॉम प्रेस्ट (51) की अर्धशतकीय पारी की मदद से हैम्पशायर ने 47.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

आशुतोष का गेंद से शानदार प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पावर-हिटिंग फिनिशर के तौर पर जाने जाने वाले आशुतोष ने यॉर्कशायर के खिलाफ डेब्यू मैच में 48 रन देकर 3 विकेट लिए। फिर मिडिलसेक्स के खिलाफ 54 रन देकर 4 विकेट लिए। हालांकि, 29 जुलाई को ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ उन्होंने 49 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने चार मैचों में 15.53 के औसत से 13 विकेट लिए हैं। वह इस सीजन वनडे कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

पाकिस्तान पैंथर्स को एशियन स्टार्स ने हराया

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम को एशियन स्टार्स ने 85 रन से हरा दिया। इस मैच में दिलशान डक पर आउट हुए, लेकिन इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरी खबर पढ़ें।