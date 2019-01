भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में चौथे टेस्ट मैच में भी भारत का पलड़ा भारी है। इस ऐतिहासिक सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और सिडनी टेस्ट में भी इतिहास रचने के कगार पर है। इस मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट सेना ने 622 रनों का पहाड़ बनाया था, वहीं जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने वो बेबस नजर आए। खासकर इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रहे कुलदीप यादव की फिरकी के आगे मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज परेशान नजर आए। दरअसल, महान ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न को एडिलेड ओवल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बेंच पर बैठे कुलदीप यादव को टिप्स देते हुए देखा गया था। उनकी ये नसीहत कुलदीप के काम आई और उसका असर उन्होंने अपने पहले ही मौके में दिखा दिया।

इस मैच की बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो अच्छी लय में दिख रहे थे। उस्मान ख्वाजा और हैरिस दोनों काफी प्रभावी नजर आ रहे थे लेकिन कुलदीप ने भारत को पहली सफलता दिलाई इसके बाद वो बल्लेबाजों पर हावी नजर आए और तीसरे दिन उन्होंने तीन विकेट झटके लेकिन इन सबमें जिस तरह से कुलदीप यादव ने कप्तान टिम पेन को बोल्ड किया वो वास्तव में शानदार था। कुलदीप की गेंद ऑफ स्टंप पर गिरी और टिम पेन ने ड्राइव करने की कोशिश की और उनका लेग स्टंप उखड़ गया। इसे देखकर सभी को शेन वार्न के साथ कुलदीप यादव का बिताया वो पल याद आ गया जिसमें उन्होंने उनसे काफी बारीकियां सीखीं थीं।

Kuldeep Yadav beat Tim Paine all ends up to pick up the 6th Aussie wicket!

LIVE on SONY SIX and SONY TEN 3.#ChhodnaMat #AUSvIND #SPNSports pic.twitter.com/ae5Y7Q6OGf

— SPN- Sports (@SPNSportsIndia) January 5, 2019