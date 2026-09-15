भारतीय टीम में जगह बनाने के बावजूद प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना कुलदीप यादव के लिए नया नहीं है। चाहे टेस्ट मैच हों या टी20 इंटरनेशनल प्लेइंग XI से बाहर होने के बाद बाएं हाथ का कलाई का यह स्पिनर अक्सर चर्चा का विषय रहा है। पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर उन्हें पांचों टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला था।

अब इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए कुलदीप यादव ने हेडिंग्ले में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार एक मैच में 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। टीम से बाहर रहने को लेकर उन्होंने कहा कि जब आप प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से बुरा लगता है।

पिछले महीने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में औसत शुरुआत करने के बाद कुलदीप यादव को भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। 31 साल के इस खिलाड़ी को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और इस महीने के अंत में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय T20 टीम में भी जगह नहीं मिली।

प्रथम श्रेणी में पहली बार झटके मैच में 10 विकेट

इसके बावजूद कुलदीप यादव ने इंग्लैंड में काउंटी खेलने का फैसला किया और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नई सफलता हासिल की। ​​कुलदीप यादव ने हाल ही में हेडिंग्ले में अपने करियर का पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए। यॉर्कशायर की एसेक्स पर पारी से जीत के दौरान कुलदीप यादव ने एक पारी में 50 रन देकर 6 विकेट लिए। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

पिछले साल भारत के इंग्लैंड दौरे पर उन्हें पांच में से किसी भी टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। जब उनसे उस समय बाहर किये जाने और हाल ही में 10 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल करने को लेकर पूछा गया तो कुलदीप यादव ने माना कि सभी मैचों में प्लेइंग XI से बाहर किये जाने पर उन्हें निराशा हुई थी।

प्लेइंग 11 में नहीं होते तो बुरा लगता है: कुलदीप यादव

कुलदीप यादव ने टॉकस्पोर्ट (talkSPORT) के साथ इंटरव्यू में साउथ अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर नील मैनथॉर्प और इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और करियर में कुल 957 विकेट लेने वाले स्टीव हार्मिसन से कहा, ‘‘कभी-कभी आपको टीम संयोजन या रणनीति के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर यह चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी। जब आप प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होते और खेल नहीं रहे होते तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगता है।’’

कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘जब आप टीम में होते हैं तो खेलना ही चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि प्रबंधन की सोच कुछ और होती है… पिछले साल मुझे उम्मीद थी कि कुछ मैचों में मौका मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। शायद अगली बार मौका मिले।’’

भारतीय स्पिनर ने बताया कि वह किसी को कुछ साबित करने के लिए काउंटी नहीं गए थे, बल्कि क्रिकेट का आनंद लेने के लिए गए थे। उन्होंने अगले सीजन में लौटने का वादा किया।

इंग्लिश काउंटी का अनुभव बहुत अच्छा

कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह (इंग्लिश काउंटी का अनुभव) बल्लेबाजों और स्पिनरों के लिए बहुत अच्छा है। आपको यहां सीमिंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन आप यहां उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खेलते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है।’’

कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘घर पर आपको ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप वहीं खेलकर बड़े हुए हैं और वहां की कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं।’’

कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘…इसलिए आप यहां आते हैं और अलग-अलग चुनौतियों और कंडीशंस का सामना करते हैं। यहां कुछ पिचें बहुत सूखी होती हैं। अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको विकेट में सूखापन महसूस होगा। जब आप थोड़ा उत्तर की ओर आते हैं, जैसे यॉर्कशायर तो आपको थोड़ी ठंड महसूस होगी।’’

अजीत अगरकर भारतीय चयन समिति की बैठक के लिए दिल्ली में होंगे। संभावना है कि वह बोर्ड के पदाधिकारियों से इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या उनका अनुबंध 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक बढ़ाया जाएगा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)