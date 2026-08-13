भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल में शुरू होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने टीम कॉम्बिनेशन और कुलदीप यादव के बारे में कुछ अपडेट दिए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच जीतने के बावजूद शुभमन गिल की टीम का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। उन्हें खेल के पारंपरिक फॉर्मेट में संघर्ष करना पड़ा है खासकर घरेलू मैदानों पर जहां स्पिन के अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। SENA देशों के खिलाफ अपनी पिछली दो घरेलू सीरीज में वे कोई भी सीरीज नहीं जीत पाए हैं।

गॉल टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने पिच के बारे में जानकारी दी। उनका मानना ​​है कि पिच अच्छी है और खेल की शुरुआत से ही एक छोर से स्पिन का इस्तेमाल एक अच्छे विकल्प के तौर पर किया जा सकता है जबकि दूसरे छोर से एक तेज गेंदबाज (पेसर) गेंदबाजी कर सकता है। उन्होंने टीम की सोच के बारे में भी बात की।

मोर्कल ने कुलदीप की जमकर की तारीफ

मोर्ने मोर्कल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है और एक छोर से तेज गेंदबाजी के साथ-साथ दूसरे छोर से स्पिन का इस्तेमाल एक आक्रामक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। यह सब सोच पर निर्भर करता है और जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच में उतार-चढ़ाव और असमान उछाल देखने को मिल सकता है। 20-25 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाएगी। समझदारी से खेलने की जरूरत है और यहां क्रीज का इस्तेमाल करें, शॉर्ट बॉल का प्रयोग करें और अपनी योजनाओं पर ठीक से अमल करें। पिच देखने में अच्छी लग रही है और पहली पारी बल्लेबाजों के पक्ष में हो सकती है साथ ही बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करें।

टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने के अलावा उन्होंने पहले मैच में खेलने वाले स्पिनरों के बारे में भी संकेत दिया। भारत ने इस टेस्ट सीरीज के लिए चार स्पिनर चुने हैं जिसमें तीन ऑलराउंडर (रविंद्र जडेजा, मानव सुतार और सारांश जैन) और एक मुख्य स्पिनर (कुलदीप यादव)। इनमें से जडेजा सबसे प्रभावशाली रहे और वॉर्म-अप मैच के दौरान श्रीलंका में खेलने के अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया।

मोर्ने मोर्कल ने आगे कहा कि कुलदीप यादव एक अटैकिंग स्पिनर हैं और रविंद्र जडेजा ज्यादा अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तीनों ही बाएं हाथ के स्पिनर अपनी-अपनी स्किल के मामले में एक-दूसरे से अलग हैं। अब यह कप्तान शुभमन गिल पर निर्भर करेगा कि वह स्पिनरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किसे मैदान पर उतारते हैं। कुलदीप एक अटैकिंग स्पिनर हैं जबकि जडेजा के पास क्लास और अनुभव है। हमारे तीनों लेफ्ट-आर्म स्पिनर अलग-अलग तरह के हैं साथ ही उनमें हुनर ​​है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुभमन गिल उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं।

शुभमन गिल तीसरे स्थान पर, वार्नर नंबर 1; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है। शुभमन गिल भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर र मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)