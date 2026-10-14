भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले 3 मैचों में से भारत ने 2 मैच जीते हैं और सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत के पास अब इस सीरीज को जीतने का शानदार मौका है और हैदराबाद में भारत अगर जीत जाता है तो वो 3-1 की अपराजेय बढ़त के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लेगा।

हैदराबाद में होने वाले चौथे मुकाबले के लिए भारत को अपनी प्लेइंग इलेवन में क्या किसी तरह की बदलाव करने की जरूरत है इसके बारे में पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया। आकाश चोपड़ा का मानना है कि भारत को ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैदराबाद की पिच को देखते हुए कुलदीप यादव को वापस प्लेइंग इलेवन में लाना चाहिए।

कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में लाना होगा

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हैदराबाद के मैदान पर गेंदबाजों की मदद मिल सकती है। ये मैदान उतना छोटा नहीं है जहां ज्यादा रन बने। हैदराबाद का मैदान सपाट नहीं होगा और ये छोटा मैदान भी नहीं है ऐसे में आपको कुलदीप यादव को खिलाना होगा। अब कुलदीप यादव को किसकी जगह ला सकते हैं ये बड़ा सवाल है तो आपको प्रिंस यादव या फिर मयंक यादव में से किसी एक को बाहर करना होगा।

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि प्रिंस या मयंक में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है क्योंकि नंबर 8 पर आपको बैटर चाहिए होगा और वहां अक्षर पटेल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मयंक टीम में बने रहेंगे और कुलदीप की एंट्री प्रिंस यादव की जगह हो सकती है। वहीं क्या शिवम दुबे टीम में आएंगे तो नितीश का होम ग्राउंड हैदराबाद है और वो वहां की कंडीशन को जानते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवम वापस आते हैं या नहीं।

चौथे टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमनधीर, शिवम दुबे/नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव।

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युवराज सिंह ने इस सीजन के पहले मैच में कप्तानी की थी जिसमें भारत को जीत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मैच में नहीं खेले थे। इसके बाद उन्होंने तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में फिर से टीम की कप्तानी की और भारत को इन तीनों मैच में लगातार हार मिली। दूसरे मैच में हरभजन सिंह ने कप्तानी की थी और उस मैच को भी भारत ने गंवा दिया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)