भारत के खिलाफ पांचवें और निर्णायक वनडे में रविवार (15 नवंबर) को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टी20 और वनडे सीरीज मिलाकर कुल 10 मैचों में पहली बार टॉस के दौरान हेड्स आया। मिचेल सेंटनर दूसरी बार टॉस जीते। वनडे सीरीज में वह पहली बार टॉस जीते।

भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में 2-2 बदलाव हुए। भारतीय टीम में गुरनूर बराड़ और कुलदीप यादव की जगह मोहम्मद सिराज और यश दुबे को मौका मिला। यश दुबे का वनडे क्रिकेट में डेब्यू है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टेस्ट टीम में बदलाव की जानकारी दी थी। गुरनूर बराड़ को कुलदीप यादव की जगह शामिल कर लिया गया था। यह भी कहा गया था कि कुलदीप घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेते दिखेंगे।

कुलदीप यादव प्लेइंग 11 से भी बाहर

अब कुलदीप यादव प्लेइंग 11 से भी बाहर हो गए। वह पूरे दौरे पर सिर्फ एक मैच खेल सके। चौथे वनडे में उन्हें मौका मिला था। उन्होंने 8 ओवर में 73 रन लुटाए थे। वहीं यश दुबे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्षर पटेल कैप मिली। टी20 में वह भारत के लिए एक मैच खेल चुके हैं।

भारत की प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर।

न्यूजीलैंड प्लेइंग XI

विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।

कुलदीप यादव बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं। गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे से बराड़ बाहर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।