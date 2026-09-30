कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 10 ओवर में 65 रन देकर दो विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने 123वें वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में 200 विकेट पूरे किए। वह भारत के लिए सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले स्पिनर और दूसरे गेंदबाज बने। वहीं गेंदों के लिहाज से दुनियाभर में वह तीसरे सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले स्पिनर बने।

कुलदीप यादव ने 123वें मुकाबले में अपने 200 वनडे विकेट पूरे किए और अजीत अगरकर को पीछे छोड़ दिया। अगरकर ने 133 पारियों में 200 वनडे विकेट पूरे किए थे। वहीं 6319 गेंद पर 200 वनडे विकेट पूरे करते हुए, दुनियाभर में वह सबसे तेज ऐसा करने वाले तीसरे स्पिनर बने। इस मामले में उन्होंने एडम जाम्पा, आदिल रशीद और शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा।

सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय (सबसे कम मैच)

104 मैच: मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी 123 मैच: कुलदीप यादव

कुलदीप यादव 133 मैच: अजीत अगरकर

अजीत अगरकर 144 मैच: जहीर खान

जहीर खान 147 मैच: अनिल कुंबले

अनिल कुंबले 147 मैच: जवागल श्रीनाथ

सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के स्पिनर (सबसे कम गेंद)

5451 गेंद: सकलैन मुश्ताक

सकलैन मुश्ताक 5782 गेंद: राशिद खान

राशिद खान 6319 गेंद: कुलदीप यादव

कुलदीप यादव 6385 गेंद: एडम जाम्पा

एडम जाम्पा 6881 गेंद: आदिल रशीद

आदिल रशीद 6983 गेंद: शेन वॉर्न

कुलदीप यादव ने 2 मैच में लिए 6 विकेट

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 40 रन देकर चार विकेट झटके थे। अब उन्होंने दूसरे वनडे में 10 ओवर में 65 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। पहले वनडे में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। कुलदीप को उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। कुलदीप दो मुकाबलों में अब तक 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। भारत के सामने दूसरे वनडे में जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य है।

कुलदीप के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 123 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 120 पारियों में 200 विकेट लिए हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट में वह 19 मैचों में 80 और टी20 इंटरनेशनल के 54 मैचों में 95 विकेट झटके हैं।

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Kuldeep Yadav completes a double century of wickets in ODIs 👏



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वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा ODI स्कोर, 43 साल बाद भारत के खिलाफ कमाल; 3 बल्लेबाजों का शतक, टीम इंडिया के सामने 406 का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए गुवाहाटी वनडे में 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य मिला। जॉन कैंपबेल 101, कप्तान शाय होप 104 और आमिर जंगू 114 ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेलीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





