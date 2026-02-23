साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को अब देखना है कि टीम में क्या कमी है। भारत को अब अगले दो सुपर 8 मुकाबलों में अपनी कमियों को दूर करके ही मैदान पर उतरने की जरूरत है जिससे कि वो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ गलतियां करने से बच सकें।

टीम के लिए जरूरी है स्टैबिलिटी

टीम इंडिया की हार के बाद पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने कहा कि अगर भारतीय टीम के अंदर कोई परेशानी है तो इसका हल खिलाड़ी खुद निकाल सकते हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अब इसका हल खोजने का समय है। मुझे लगता है कि बदलाव करके ही सॉल्यूशन निकाले जाते हैं और नहीं, अगर टीम में स्टेबिलिटी होगी तो खिलाड़ी खुद ही सॉल्यूशन खोज लेंगे। हमें माहौल ऐसा रखना होगा कि खिलाड़ी स्टेबल महसूस करें और अपने लिए सोचें। हम हमेशा बदलाव करने के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं तो वे इनसिक्योरिटी में चले जाएंगे।

अक्षर-कुलदीप की हो सकती है वापसी

अश्विन ने आगे कहा कि इस हार के बाद मैं सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करेंगे। टीम इंडिया कई चीजों के बारे में सोच सकती है। आपको अक्षर पटेल को वापस लाना होगा साथ ही आपको अगला मैच चेन्नई में खेलना है तो वो टीम में एक और स्पिनर यानी कुलदीप यादव के बारे में सोच सकते हैं। वो संजू सैमसन के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि तिलक और अभिषेक के बारे में बातें हो रही है। अश्विन ने आखिर में कहा कि अगर हम चीजों को स्टेबल रख सकते हैं तो ये विचार नहीं आएंगे। ऐसे टूर्नामेंट में मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग फॉर्म में नहीं हैं तो उनके लिए बदलाव ना करें, लेकिन अगर आप बदलाव करते रहेंगे तो ड्रेसिंग रूप में शक का माहौल रहेगा।

