Ind vs SA 2nd T20: अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कुलदीप यादव ने मांगी माफी, बताया आखिर हुआ क्या था

सोशल मीडिया पर आए दिन अकाउंट होने की खबरें आती रहती हैं। राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक के अकाउंट्स हैक होते रहे हैं। अब टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव उस सेलेब्रिटी लिस्ट का नया नाम हैं, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है। हैकर्स ने स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है। कुलदीप के अकाउंट से कुछ आपत्तिजनक ट्वीट भी किया गया। कुलदीप यादव को जैसे ही इस बात का पता चला वो सतर्क हो गए। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी। कुलदीप ने हैकर्स द्वारा किये गए इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ट्वीट कर माफी मांगी। कुलदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘मैं अनचाही पोस्ट के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जो कुछ देर पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की गई। मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट किसी ने हैक कर लिया था। मैं अपना पास्वर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी कदम उठाऊंगा। इसे समझने के लिए धन्यवाद।’

I would like to apologise for the unsolicited post that was posted by my Instagram account in the past few mins .my Instagram account was hacked by someone, I’ll take steps to improve my password protection. Thanks for understanding

— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) February 20, 2018