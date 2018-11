ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले वेस्टइंडीज के साथ खेली गई टी-20 सीरीज में क्रुणाल पांड्या ने अपना डेब्यू मैच खेला था। इस पहले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के चलते उन्होंने खूब वाहवाही भी बटोरी थी। उनके आईपीएल और विंडीज के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए टीम ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम में शामिल किया लेकिन पहले ही मैच में वो बुरी तरह से फेल हुए। 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 55 रन खर्चे वहीं बल्लेबाजी में भी फीका प्रदर्शन किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग चयनकर्ताओं के साथ-साथ क्रुणाल के प्रदर्शन पर कुछ इस तरह से सवाल उठा रहे हैं।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विराट कोहली का फैसला उस वक्त गलत लगने लगा जब मैक्सवेल और स्टॉयनिश शानदार लय में दिखने लगे। ऐसे में मैक्सवेल ने चहल की जगह खेल रहे क्रुणाल को आंड़े हांथों लिया और उनके खिलाफ लंबे-लंबे छक्के लगाए। वहीं बारिश के चलते मुकाबला 17 ओवर का हो गया और भारत को ऑस्ट्रेलिया के बनाए लक्ष्य से 16 रन अतिरिक्त बनाने का टारगेट मिला। ऐसे में भारत बेहद करीबी मुकाबले में 4 रन से इस मैच को गंवा बैठा।

India paid the price for dropping Chahal.

Krunal Pandya bowled 4 overs for 55 runs & no wicket. India would have been chasing 20 runs less in all likelihood if Chahal was playing. Play Krunal as batsman if you want to, but not as replacement to Chahal.#AUSvsIND — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 21, 2018

Where is Kedar Jadhav, Krunal Pandya is an overhyped cricketer! — hridayesh chettri (@lossferwords) November 21, 2018

Why always because of stupidity in selection we Indians has to suffer defeat?why this failure kl Rahul playing on no.3? Jadeja far far better in each department thn krunal Pandya thn why he picked?chahal always fox Australians why he left out?#AUSvIND #INDvsAUS — Vaibhav (@TharVaibhav) November 21, 2018

बता दें कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद भारत की मध्यक्रम की बल्लेबाजी और ऑलराउंडर की तलाश जारी है ऐसे में विराट कोहली ने इस मुकाबले में इसी उम्मीद से पांड्या को मौका दिया कि वो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों की ही भूमिका निभाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इस रणनीति से वाकिफ थे और उन्होंने पांड्या की जमकर खैर ली।

