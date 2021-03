भारतीय ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज के पहले मुकाबले में डेब्यू किया। भारत के लिए 18 टी20 मैच खेल चुके क्रुणाल ने अपने पहले वनडे में ही अर्धशतक लगाया। उन्होंने 31 गेंदों पर नाबाद 58 रनों की पारी खेली। हार्दिक पंड्या ने बड़े भाई क्रुणाल को वनडे कैप सौंपी। छोटे भाई से कैप लेने के बाद क्रुणाल काफी भावुक दिख रहे थे। उन्होंने कैप को हाथ में लेकर आसमान की तरफ दिखाया। शायद वह अपने दिवंगत पिता को याद कर रहे थे।

क्रुणाल ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने केएल राहुल के साथ छठे विकेट के लिए नाबाद 112 रनों की पारी खेली। पारी समाप्त होने के लिए क्रुणाल को कमेंटेटर मुरली कार्तिक से बात करनी थी, लेकिन वे रोने लगे। उन्होंने कहा कि ये पारी उनके पिता के लिए है। वे उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। इसके बाद क्रुणाल रोने लगे। वे मुरली कार्तिक से आगे बात नहीं कर सके। हार्दिक पंड्या ने इसके बाद फिर से उन्हें गले लगाया और शांत कराया।

What it means to lose someone dear to you, to represent your country, to do well for your team!

Krunal, you have made everyone proud today. pic.twitter.com/fOxd5fvkTs

— Subhajit (@subhajitm) March 23, 2021