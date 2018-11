India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: भारत-वेस्टइंडीज के बीच अबतक खेली गई टेस्ट और वनडे सीरीज में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं, 4 नवंबर को इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले का आगाज भी हो गया है। यह मुकाबला कई मायनों में बेहद खास रहा। इस मुकाबले में दो युवा खिलाड़ियों ने टी-20 के इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार डेब्यू किया। टी-20 क्रिकेट की बेहतरीन टीम मानी जीने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ हार्दिक पांड्या के भाई क्रुणाल पांड्या और एशिया कप में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले खलील अहमद को पहली बार टी-20 टीम में शामिल किया गया है। वहीं, क्रुणाल के लिए ये बेहद खास दिन होगा जब पहली बार वो टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान में खेलते नजर आएंगे। बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर भी क्रुणाल को टीम में शामिल किया गया था लेकिन वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके थे। वहीं हार्दिक की बात करें तो उन्होंने जनवरी 2016 में ही टी-20 क्रिकेट में डेब्यू किया था।

इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों ही शामिल नहीं हैं। वहीं, रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान है, रोहित ने अपनी कप्तानी में एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा होगा इसपर सभी की निगाहें होंगी। वहीं, इस मुकाबले में पंत को भी टीम में शामिल किया गया है। पंत ने इंग्लैंड दौरे पर और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई अबतक की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में पंत के पास मौका है कि वो शानदार प्रदर्शन करें।

It’s a proud moment for @krunalpandya24 and Khaleel Ahmed as they are all set to make their T20I debut for #TeamIndia pic.twitter.com/l4Ovn8u5eC

— BCCI (@BCCI) November 4, 2018