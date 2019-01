भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और टीम में दो बदलाव किए। केएल राहुल को रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया था तो वहीं इशांत की जगह टीम में इस टेस्ट सीरीज में पहली बार कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। यह मैच ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इतिहास रचने के लिहाज से बेहद अहम है। वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के झाबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने भी टीम इंडिया को एक अहम सलाह देते हुए बीसीसीआई को पत्र लिखा है और कप्तान कोहली समेत टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों को कड़कनाथ मुर्गा खाने की सलाह दी है, और इसके फायदे भी बताए हैं।

खेल जगत में खिलाड़ी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं। साथ ही कई खिलाड़ी तो सिर्फ इसलिए चिकन नहीं खाते हैं कि इसमें फैट होता है। इस बाबत अपने पत्र में कृषि केंद्र ने लिखा कि कड़कनाथ मुर्गा पौष्टिकता से भरा होता है और इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें फैट भी नहीं होता है। उन्होंने लिखा कि इसे टीम इंडिया को अपनी प्रापर डाइट में शामिल करना चाहिए।

Krishi Vigyan Kendra, Jhabua (Madhya Pradesh) writes to BCCI and Indian captain Virat Kohli asking them to now consider eating 'Kadaknath' chicken due to its low cholesterol and fat content. pic.twitter.com/DH4GVNDGC5

