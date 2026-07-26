भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 90 रन से जीत मिली, लेकिन इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन शुरुआत के बाद बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। वैभव ने इस मैच में 9 गेंदों पर 20 रन बनाए और एक खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए थे। वैभव दूसरे मैच में रिजर्ज नगारवा की गेंद पर आउट हुए वो भी तब जब वो उनकी पहली चार गेंदों पर 4,6,4,4 रन बना चुके थे। वो उनकी 5वीं गेंद पर पुल करने के प्रयास में आउट हो गए।

समझदारी से बनेंगे बड़े खिलाड़ी

वैभव दूसरे मैच में जिस तरह से आउट हुए उससे टीम इंडिया के पूर्व ओपनर श्रीकांत खुश नजर नहीं आए और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वैभव ने 4, 6, 4, 4 रन मारे और फिर उसी ओवर में आउट हो गए। इसलिए उनमें वह समझदारी आनी चाहिए। उस समय वह शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उनमें वह समझदारी आ जाती है, तो वह एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि वह किसी भी तरह से बॉलिंग की धज्जियां उड़ा सकते हैं इसलिए समझदारी उनके काम आएगी।

श्रीकांत ने इशान किशन की पारी की जमकर तारीफ की और कहा कि जब वो अपनी लय में होते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। उनका खेल एक अलग ही स्तर का होता है। उन्होंने सब कुछ सही किया। यह उनकी एक ऐसी पारी थी जिसमें उन्होंने फाइन लेग से लेकर कवर तक हर तरफ शॉट खेले और उनके पास शॉट्स की ऐसी रेंज है। गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट गेंदें डालने की कोशिश की क्योंकि पहले भी वह कई बार ऐसी गेंदों पर आउट हो चुके थे लेकिन उन्होंने इसका बखूबी फायदा उठाया।

तिलक वर्मा की पारी के बारे में बात करते हुए श्रीकांत ने कहा कि वो सही समय पर आए। उनकी खासियत यह है कि हर चार-पांच मैचों में वह एक जबरदस्त पारी खेलते हैं। यह एक अच्छी पारी थी। उम्मीद है कि वह इसे जारी रखेंगे। उनके खेल में निरंतरता एक अहम बात है। उन्हें एक पक्की जगह दी गई है और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आज मैं खुश था। उन्होंने मौके का अच्छा फायदा उठाया। सच कहूं तो उन्होंने रन-रेट को अच्छे से बढ़ाया और उनका स्ट्राइक रेट शानदार था।

वैभव ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, इशान नंबर 1; 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)