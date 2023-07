Korean Open: 21 साल के प्रियांशू की धमाकेदार जीत, सात्विक-चिराग का शानदार फॉर्म भी जारी

बी सुमीत रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा को कोरिया के सोंग हयून चो और ली जुंग हयून की जोड़ी ने मिश्रित युगल के पहले दौर में 23-21, 13-21, 21-12 से हराया ।

सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। (फोटो – ट्विटर)

भारत के प्रियांशु राजावत कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं जिन्होंने स्थानीय खिलाड़ी चोइ जि हून को पुरूष एकल वर्ग में सीधे गेम में हराया । दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी ओरलियंस मास्टर्स विजेता राजावत ने चोइ को 42 मिनट में 21-15, 21-19 से हराया । अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के कोडाइ नराओका से होगा । वहीं किरण जॉर्ज पहले दौर की बाधा पार नहीं कर सके और चीनी ताइपै के वांग जू वेइ से 17-21, 9-21 से हार गए। सुमीत रेड्डी और अश्विनी को मिली हार बी सुमीत रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा को कोरिया के सोंग हयून चो और ली जुंग हयून की जोड़ी ने मिश्रित युगल के पहले दौर में 23-21, 13-21, 21-12 से हराया । बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर छह स्तरों पर बंटा है जिनमें विश्व टूर फाइनल्स, सुपर 1000 चार, सुपर 750 छह , सुपर 500 सात और सुपर 300 स्तर के 11 टूर्नामेंट शामिल हैं। सात्विक-चिराग की आसान जीत सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट में सुपाक जोमकोह और किटिनुपोंग केद्रेन की थाईलैंड की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। सात्विक और चिराग की दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी ने जोमकोह और केद्रेन की जोड़ी को पहले दौर के मुकाबले में 21-16 21-14 से हराया। अगले दौर में भारतीय जोड़ी की भिड़ंत चीन के ही जी टिंग और झोउ हाओ डोंग की जोड़ी से होगी। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की दुनिया की 27वें नंबर की जोड़ी को हालांकि अर्जुन की पीठ की तकलीफ के कारण मुकाबले के बीच से हटना पड़ा। भारतीय जोड़ी ने जब पहले गेम में ल्यू यू चेन और ओउ शुआन यी की चीन की जोड़ी के खिलाफ हटने का फैसला किया तो वे 5-6 से पीछे चल रहे थे। अर्जुन ने पीटीआई से कहा, ‘‘रैली के दौरान मैंने अपनी पीठ में दर्द महसूस किया। मैंने दर्द से राहत के लिए स्प्रे डाला लेकिन मैं सहज महसूस नहीं कर रहा था इसलिए हमने हटने का फैसला किया। Also Read Also Read क्रिकेटर्स पर NADA मेहरबान अन्य खिलाड़ियों के लिए परेशानी! 3 ओलंपिक मेडलिस्ट का 2 साल में हुआ 31 बार हुआ डोप टेस्ट

