पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विकेट गिरने पर कोहली के जश्न मनाने के तरीकों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रिकेट के कई दिग्गजों ने कोहली के उत्तेजनापूर्ण अंदाज में जश्न मनाने पर उनकी आलोचनाएं भी की। दूसरे टेस्ट के दौरान मैदान पर कोहली और ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन के बीच कई बार बहस होता देखा गया। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कोहली और पेन बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी जिसके कारण एक बार तो मैदानी अंपायर क्रिस गफाने को भी बीच में हस्ताक्षेप करना पड़ा था। भारत को इस मैच मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों 146 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई छींटाकशी के बाद एक बार फिर ये दोनों साथ नजर आए। दरअसल, मेलबर्न के यारा पार्क में दोनों ही खिलाड़ी ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल में फैंस से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी रखी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मुस्कुराते हुए यहां तस्वीरें भी खिंचवाईं। इसके बाद विराट और पेन ने वहां मौजूद फैंस के साथ अपना थोड़ा समय गुजारा।

बता दें कि पेन और कोहली के विवाद पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी ने कहा, ‘यह सीमा से बाहर नहीं गई। वे आक्रामक नहीं थे। उन्होंने अपशब्दों का उपयोग नहीं किया था। यह कड़ी सीरीज है और आप कुछ अलग तरह की बातें सुनने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने सीमा नहीं लांघी थी।’ वहीं पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने कोहली और पेन के बीच हुई तकरार के बाद कोहली की आलोचना करते हुए उनके बर्ताव को अपमानजनक बताया था।

Fans thronged Yarra Park for the grand Indian Summer Festival happening in Melbourne. The two captains pose with the Border-Gavaskar trophy at the event #AUSvIND pic.twitter.com/BkY2Kd0l2O

— BCCI (@BCCI) December 23, 2018