प्रो पंजा लीग: कोच्चि केडीज और मुंबई मसल ने दर्ज की सीजन की दूसरी जीत, लुधियाना और रोहतक को मिली हार

प्रो पंजा लीग का पहला सीजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। सोमवार को कोच्चि केडीज का मुकाबला लुधियाना लायंस से और रोहित राउडीज की टक्कर मुंबई मसल से हुई।

प्रो पंजा लीग का पहला सीजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। फोटो सोर्स- Pro Panja League

प्रो पंजा लीग के पहले सीजन का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है। सोमवार को इस प्रतियोगिता के दो मुकाबले खेले गए, जिसमें पहली भिड़ंत कोच्चि केडीज और लुधियाना लायंस की हुई। इस मैच में कोच्चि ने सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कोच्चि केडीज ने लुधियाना लायंस को 21-1 से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में मुंबई मसल ने भी रोहतक राउडीज को 22-4 से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। दिन के पहले मैच में लुधियाना लायंस का मुकाबला कोच्चि केडीज से हुआ। लुधियाना लायंस के लिए सबसे पहले 100+ किग्रा वेट कैटेगिरी में दिलशाद एमए का मुकाबला कोच्चि केडीज के मजाहिर सैदु से हुआ। मजाहिर ने एकतरफा मुकाबला जीतकर कोच्चि केडीज के लिए 10 बोनस अंक अर्जित किए और फिर चैलेंजर राउंड भी जीता। वहीं लुधियाना लायंस के बिस्वजीत डोली का 100+ किग्रा वर्ग के मुकाबले में कोच्चि केडीज के प्रसेनजीत पात्रा से मुकाबला हुआ। पहले राउंड में प्रसेनजीत ने जीत हासिल करने के लिए अपने मसल की पावर का इस्तेमाल किया। फिर दूसरे राउंड में प्रसेनजीत ने बिस्वजीत द्वारा किंग के मूव को रोक दिया, लेकिन बिस्वजीत अपने अनुभव से लुधियाना लायंस के लिए एक अंक सुरक्षित करने में सफल रहे। तीसरे और चौथे राउंड में प्रसेनजीत ने शानदार वापसी करते हुए कोच्चि केडीज को दो अंक दिला दिए। 60 किग्रा के अगले मुकाबले में अरुण एस कार्तिक ने स्ट्रेट राउंड में मुकाबला जीता। अंडरकार्ड मुकाबलों में कोच्चि केडीज के सनी कपूर, शिवा और अभिषेक प्रकाश ने एक-एक अंक अर्जित कर अपनी टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मैच में रोहतक राउडीज ने 2-1 की बढ़त हासिल की, जिसमें मनीष सिंह और निर्मल देवी ने टीम को दो अंक दिलाए। युवराज वर्मा ने मुंबई को एक अंक दिलाया। मेन कार्ड में, 80 किग्रा मुकाबले में रोहतक के आर्यन कंदार का मुकाबला मुंबई के सोनू चौरसिया से हुआ। आर्यन की गलतियों की वजह से मुंबई मसल को 6 बोनस अंक मिले। इसके बाद 100+ किलोग्राम मुकाबले में पार्थ सोनी ने स्ट्रेट राउंड में मुकाबला जीतकर अपनी टीम को 2 बोनस अंक दिलाए और मुंबई को बड़ी बढ़त दिलाई। इसके बाद 90 किग्रा. श्रेणी में मुंबई के काइल कमिंग्स का मुकाबला रोहतक के अर्शदीप सिंह से था। काइल ने टॉप रोल के साथ शुरुआत की लेकिन अर्शदीप ने उन्हें चौंकाकर पहला राउंड जीत लिया। दूसरे राउंड में, काइल ने चैलेंजर राउंड को एक्टिव किया और राउंड जीतने के लिए टॉप रोल का इस्तेमाल किया और अपनी टीम को 6 बोनस अंक अर्जित करने में मदद की। इसी के साथ मुंबई मसल ने 22-4 के स्कोर के साथ मैच जीत लिया।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram