इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें सीजन के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नेट प्रेक्टिस शुरू कर दी है। धोनी के नेट प्रेक्टिस शुरू करने की जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके वीडियो ट्वीट कर दी गई। टीम ने धोनी के दो वीडियो ट्वीट किए। पहले वीडियो में धोनी आराम से खेलते दिख रहे हैं तो दूसरे में वह आगे बढ़कर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। 7 अप्रैल को आईपीएल का पहला मैच धोनी की टीम यानी चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है, लेकिन धोनी ने अभी से कमर कस ली है। धोनी के टी20 और आईपीएल के आंकड़े बताते हैं कि आखिर क्यों वह लगातार 10वें सीजन में एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ईएसपीएन क्रिक इन्फो के अनुसार धोनी को आईपीएल के 10 सीजन का अनुभव हैं, इसमें 2 बार वह टीम को चैंपियन बना चुके हैं। धोनी ने आईपीएल के 159 मैच खेले हैं। वह ज्यादातर चौथे या पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं।

चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए धोनी का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा का रहा है। धोनी ने चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा 3373 रन बनाए हैं। धोनी के बाद रोहित शर्मा ने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 2803 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर 2478 रनों के साथ यूसुफ पठान हैं, चौथे नंबर पर युवराज सिंह ने 2302 रन बनाए और के पोलार्ड 2246 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। धोनी आईपीएल के बेस्ट डेथ ओवर बैट्समैन हैं जिसमें 176 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2076 रन बनाए हैं।

How's that for a cool off drive?! #Thala #HomeSweetDen #WhistlePodu pic.twitter.com/z85jVDHQwk

धोनी के बाद के पोलार्ड ने 1351 और एबी डीविलियर्स ने 1203 रन बनाए हैं। डेथ ओवर में धोनी के बल्ले से 114 छक्के निकले। इससे धोनी को एक टाइटल मिला ‘एमएसडी’ (मेक्सिमम सिक्सेस इन डेथ ओवर्स)। विकेट कीपिंग के मामले में धोनी दिनेश कार्तिक से कुछ कदम पीछे यानी दूसरे नंबर पर हैं। दिनेश कार्तिक ने 106 बल्लेबाजों को निपटाया है तो धोनी ने 102 बल्लेबाजों को पैवेलियन भेजा है। भारतीय टी20 लीग में कप्तान के तौर पर धोनी ने 137 मैच खेले और इनमें वह 11 बार टी20 फाइनल में टीम को ले गए और 6 बार आईपीएल के फाइनल में ले गए।

Get that ball back from the car parking please! – #Thala #HomeSweetDen

