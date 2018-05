SRH vs KKR Dream 11, Playing 11, Preview: आज इन खिलाड़ियों पर रहेगी फैन्स की निगाहें, मचा सकते हैं धमाल

SRH vs KKR Playing 11 for Today Match: कोलकाता और हैदराबाद के बीच होगी जोरदार भिड़ंत। (फोटो सोर्स- बीसीसीआई)

SRH vs KKR Dream 11 Team, SRH vs KKR Playing 11 for Today Match : सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच अहम मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पिछले चार मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी गलतियों से सीख लेने की होगी। चेन्नई के खिलाफ पहले क्वॉलिफाइर मैच में भी टीम मजबूत स्थिति में होने के बावजूद मैच गंवा बैठी थी। टीम के लिए मिडल ऑर्डर का फ्लॉप होना सबसे बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। इस मैच में हैदराबाद के लिए केन विलियमसन, शिखर धवन और राशिद खान अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता ने पिछले लगातार चार मैच जीते हैं इनमें क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली 25 रन की जीत भी शामिल हैं। मुंबई से मिली 102 रन की करारी हार के बाद कोलकाता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। राजस्थान को हराने के बाद कोलकाता के हौसले बुलंद है और वह इस मैच में भी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कोलकाता के लिए सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल अहम पारी खेल सकते हैं।

शिखर धवन और केन विलियमसन। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

हैदराबाद की गेंदबाजी टूर्नामेंट में बेहद शानदार रही है और उसके पास गेंदबाजी में कई सारी विविधता है। चेन्नई के खिलाफ हुए मैच में भुवनेश्वर कुमार, सिद्वार्थ कौल और राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। राशिद ने उस मैच में चार ओवर में केवल 11 रन खर्च किए थे और कोलकाता को अब उनसे सावधान रहना होगा। इस मैच में हैदराबाद और कोलकाता की टीम अपनी पुरानी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर नजर आ सकते हैं। हैदराबाद की बल्लेबाजी में कप्तान केन विलियमसन खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। विलियसमसन 15 मैचों में अब तक 685 रन बना चुके हैं।

दोनों ही टीम अब तक आईपीएल में 14 बार आमने-सामने हुई है, जिसमें हैदराबाद 5 तो कोलकाता ने 9 मैचों में जीत दर्ज किया है। इस मैच से पहले कोलकाता की टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। टीम के लिए फायदे की बात यह है कि यह मैच उसके घर यानी कि ईडन गार्डन में होना है और ऐसे में उन्हें हैदराबाद के मुकाबले में फैन्स का समर्थन अधिक मिलेगा। मौजूदा हालत को देखते हुए कोलकाता और चेन्नई के बीच फाइनल के आसार नजर आ रहे हैं।

