English professional wrestler Paige, real name Saraya-Jade Bevis: रेसलिंग जगत में मशहूर इंग्लिश प्रोफेशनल रेसलर्स की लिस्ट में शामिल ब्रिट पेग इन दिनों डब्ल्यूडब्ल्यूई में सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो इसी महीने पेग उर्फ सराया-जेड बेविस ने एक नई कंपनी के साथ इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा वह कॉस्मेटिक ब्रांड ब्यूटी का बिजनेस भी कर रही हैं। कुछ महीने पहले ब्रिट पेग अपनी जीवन पर बनी फिल्म ‘Fighting with My Family’ की वजह से सुर्खियों में आई थी। ब्रिट पेग ने साल 2018 के अप्रैल महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई से संन्यास की घोषणा की थी।

भले ही उन्होंने रेसलिंग छोड़ दिया हो, लेकिन फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। पेग ने बेहद कम समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते ही साल 2014 में डिवाज़ चैंपियनशिप जीतकर वह विमेंस डिवीजन की सबसे युवा चैंपियन बन गईं थीं। पेग के लिए सबकुछ अच्छा गुजर रहा था , लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जो उनके करियर पर आज भी दाग बना हुआ है। दरअसल, गले में चोट के कारण वह डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर थी।

इस दौरान उनका एक सेक्स टेप लीक हो गया, जिसके बाद उनकी काफी बदनामी हुई। सेक्स टेप लीक होने के बाद पेग की मानसिक हालत भी बिगड़ गई थी। इतना ही नहीं वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्रग्स टेस्ट में भी फेल हो गईं और ऐसा लगने लगा जैसा उनका करियर अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सेक्स टेप लीक होने से पहले पेग ने करीब एक साल चोट की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिस्सा नहीं ले सकीं थीं और इस घटना के बाद उनके लिए वापसी करना असंभव था।

डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उस दौरान पेग ने द मिरर से इंटरव्यू में कहा था,” मैं हर चीज के लिए बहुत खुली हुई थी क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग मेरी गलतियों से सबक लें। आपने मुझसे जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में सुना होगा। जो मुझसे करीब डेढ़ साल तक जुड़ी रहीं। मैंने खुद को जिन मुसीबतों के बीच पाया वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हर बात के लिए बहुत ज्यादा खुली हुई थी। मैं अपने सेक्स टेप के बारे में बेहद खुली हुई थी लेकिन बदकिस्मती से वह लीक हो गया और मैं ड्रग्स टेस्ट में भी फेल हो गई।”

