टीम इंडिया के ‘मिस्टर रिस्पॉन्सिबल’ क्रिकेटर केएल राहुल ने बताया कि उनका फेवरेट बल्लेबाज कोई भारतीय नहीं है। ट्विटर पर #AskKL सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने पूछा कि आपका ऑलटाइम फेवरेट बल्लेबाज कौन है, तो राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स का नाम लिया। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर बल्लेबाजों का नाम नहीं लिया।

राहुल और एबी डिविलियर्स आईपीएल में एक साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल चुके हैं। बाद में राहुल किंग्स इलेवन पंजाब में चले गए। वे फिलहाल टीम के कप्तान और विकेटकीपर है। पहले रविचंद्रन अश्विन इस टीम के कप्तान थे। 28 साल के राहुल से एक फैन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के टिकटॉक वीडियो को लेकर सवाल पूछा। इस पर राहुल ने अपने साथी स्पिनर को सलाह दिया। राहुल ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उन्हें मैदान पर गुगली करते रहना चाहिए।’’

I think it is got to be @ABdeVilliers17 https://t.co/tIZuSPos5A

— K L Rahul (@klrahul11) May 10, 2020