NCA से आई संजू सैमसन के लिए बुरी खबर, जानें केएल राहुल की ट्रेनिंग ने क्यों बढ़ाई टेंशन

टीम इंडिया के पास विकेटकीपर की जगह के लिए इशान किशन और संजू सैमसन का विकल्प है। इशान टीम के लिए रिजर्व ओपनर का भी काम करेंगे।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (सोर्स- ट्विटर)

Follow us on



instagram

telegram