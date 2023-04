IPL 2023: केएल राहुल ने बताई निकोलस पूरन को 16 करोड़ रुपए में खरीदने की वजह, इस कमी को भरना चाहती थी टीम

आईपीएल नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने निकोलस पूरन को 16 करोड़ रुपए में खरीदा था।

आईपीएल 2023 में आज लखनऊ सुपरजॉयंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से है। लखनऊ की टीम अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स को पहली जीत का इंतजार है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल पहली जीत से उत्साहित हैं और इसीलिए वो टीम के धाकड़ खिलाड़ी निकोलस पूरन के समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दें कि निकोलस पूरन को नीलामी के दौरान लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। उस वक्त लखनऊ की इस खरीद पर हर किसी ने हैरानी जाहिर की थी। कई पूर्व क्रिकेटर इस बात से हैरान थे कि पूरन को आखिर किस वजह से इतना महंगा खरीदा गया है? पूरन जिस वक्त आईपीएल में इतना महंगा बिके थे, उसी वक्त उनसे वेस्टइंडीज की कप्तानी भी छीनी गई थी और ना ही उनका फॉर्म अच्छा था तो ऐसे में उनका 16 करोड़ रुपए में बिकना हर किसी को हैरान कर गया था। पूरन पर उठ रहे सवालों का जवाब केएल राहुल ने दिया है। हम अधिकतर ऑलराउंडरों को टीम में चाहते थे- केएल केएल राहुल ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में बताया है कि हमें इस सीजन के लिए मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो विस्फोटक बल्लेबाजी करता हो और उसके अंदर बेहतर फिनिशिंग स्किल हो, इसलिए निकोलस पूरन हमारी पहली पसंद थे और उन्हें खरीदने के बाद हम काफी एक्साइटेड भी थे। केएल राहुल ने आगे कहा है कि नीलामी के दौरान संजीव सर और गौतम गंभीर समेत सभी सपोर्ट स्टाफ इस बात के लिए स्पष्ट थे कि हमें अपनी टीम में अधिक से अधिक ऑलराउंडर को शामिल करना है, हमारा प्रयास था कि टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाए जो गेंद और बल्ले से अहम योगदान दे सकें। राहुल ने आगे कहा कि टी20 क्रिकेट में अब यह चलन ज्यादा चल रहा है, सभी सफल टीमें अपनी टीम में अधिक से अधिक ऑलराउंडरों को रखती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि हमने स्टोइनिस, क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ियों को अपने टीम में रखा जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। पूरन ने आईपीएल में जड़ी हैं सिर्फ 4 हाफ सेंचुरी केएल ने आगे कहा है कि आईपीएल में लखनऊ की टीम में जो-जो खिलाड़ी शामिल हैं, मैं उनकी प्रतिभा को जानता हूं, क्योंकि मैं पहले भी इन खिलाड़ियों के साथ खेल चुका हूं तो मुझे पता है कि वो एक क्रिकेटर के रूप में क्या कर सकते हैं। राहुल ने आगे कहा कि सीजन की शुरुआत हमारी अच्छी रही है, लेकिन हमें आगे भी अच्छा क्रिकेट खेलना होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। आपको बता दें कि केएल राहुल जिस कैरिबियाई खिलाड़ी का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने अभी तक आईपीएल के 47 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 912 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी सिर्फ 4 हाफ सेंचुरी हैं। आईपीएल के पहले मैच में भी निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 36 रन की पारी खेली थी। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram