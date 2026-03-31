आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम अपना अभियान गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले से कर रही है। इस मैच से पहले अगर अभी तक आईपीएल इतिहास में इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल नंबर 1 पर हैं। हालांकि, मौजूदा समय में राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। वहीं टीम के लिए लगातार दूसरे सीजन कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर टॉप 20 की लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

श्रेयस अय्यर इस मामले में 25वें स्थान पर हैं जिनके नाम पंजाब के लिए 17 मैचों में 604 रन दर्ज हैं। अगर टॉप 5 की बात करें तो इसमें सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। केएल राहुल के बाद लिस्ट में दूसरा नाम मयंक अग्रवाल का है जो लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वहीं पंजाब किंग्स के मौजूदा समय के बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

प्रभसिमरन मौजूदा पंजाब के स्क्वाड के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस टीम के लिए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंजाब के लिए दो हजार रनों का आंकड़ा पार किया है। नंबर 1 केएल राहुल और नंबर 2 शॉन मार्श ने ही इस फ्रेंचाइजी के लिए दो हजार से ऊपर रन बनाए हैं। यह टीम पहले किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से जानी जाती थी। इस टीम को 2008 से अभी तक पहली आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार है।

यहां पंजाब किंग्स के लिए अब तक (31 मार्च 2026 को आईपीएल मैच शुरू होने से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।

खिलाड़ी कार्यकाल मैचपारियांनाबाद कुल रनउच्चतम स्कोर औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट 100500चौके (4s)छक्के (6s)
केएल राहुल2018-20215555102548132*56.621823139.762230221110
शॉन मार्श2008-201771697247711539.951866132.74120126678
डेविड मिलर2012-20198482261974101*35.251416139.4019213891
मयंक अग्रवाल2018-202260592151310626.541073141.0019414458
ग्लेन मैक्सवेल2014-20257773914319522.35926154.53061111683
क्रिस गेल2018-2021414141339104*36.18935143.20110211192
प्रभसिमरन सिंह2019-202551510130510325.58859151.9217413471
ऋद्धिमान साहा2014-2017625461190115*24.79912130.4815110438
मनन वोहरा2013-20175046211069525.13825134.0604211539
मंदीप सिंह2011-2021625811107377*22.82875122.6204711716
कुमार संगकारा2008-20103734210099431.53779129.5208211718
शिखर धवन2022-20243030498599*37.88757130.1107111428
युवराज सिंह2008-20185148595958*22.30750127.860307551
एडम गिलक्रिस्ट2011-20133434384910627.38667127.2814310328
महेला जयवर्धने2008-2010363512837110*36.39594140.901218725
लियाम लिविंगस्टोन2022-2024303058279433.08489169.120615760
अक्षर पटेल2014-20187353167404420.00569130.050044434
जितेश शर्मा2022-20244036473049*22.81483151.130025345
शशांक सिंह2024-202531281370468*46.93443158.910525139
मुरली विजय2015-2016252517048929.33592118.910517718

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