आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम अपना अभियान गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले से कर रही है। इस मैच से पहले अगर अभी तक आईपीएल इतिहास में इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल नंबर 1 पर हैं। हालांकि, मौजूदा समय में राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। वहीं टीम के लिए लगातार दूसरे सीजन कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर टॉप 20 की लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

श्रेयस अय्यर इस मामले में 25वें स्थान पर हैं जिनके नाम पंजाब के लिए 17 मैचों में 604 रन दर्ज हैं। अगर टॉप 5 की बात करें तो इसमें सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। केएल राहुल के बाद लिस्ट में दूसरा नाम मयंक अग्रवाल का है जो लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वहीं पंजाब किंग्स के मौजूदा समय के बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

प्रभसिमरन मौजूदा पंजाब के स्क्वाड के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस टीम के लिए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंजाब के लिए दो हजार रनों का आंकड़ा पार किया है। नंबर 1 केएल राहुल और नंबर 2 शॉन मार्श ने ही इस फ्रेंचाइजी के लिए दो हजार से ऊपर रन बनाए हैं। यह टीम पहले किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से जानी जाती थी। इस टीम को 2008 से अभी तक पहली आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार है।

यहां पंजाब किंग्स के लिए अब तक (31 मार्च 2026 को आईपीएल मैच शुरू होने से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।

खिलाड़ी कार्यकाल मैच पारियां नाबाद कुल रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके (4s) छक्के (6s) केएल राहुल 2018-2021 55 55 10 2548 132* 56.62 1823 139.76 2 23 0 221 110 शॉन मार्श 2008-2017 71 69 7 2477 115 39.95 1866 132.74 1 20 1 266 78 डेविड मिलर 2012-2019 84 82 26 1974 101* 35.25 1416 139.40 1 9 2 138 91 मयंक अग्रवाल 2018-2022 60 59 2 1513 106 26.54 1073 141.00 1 9 4 144 58 ग्लेन मैक्सवेल 2014-2025 77 73 9 1431 95 22.35 926 154.53 0 6 11 116 83 क्रिस गेल 2018-2021 41 41 4 1339 104* 36.18 935 143.20 1 10 2 111 92 प्रभसिमरन सिंह 2019-2025 51 51 0 1305 103 25.58 859 151.92 1 7 4 134 71 ऋद्धिमान साहा 2014-2017 62 54 6 1190 115* 24.79 912 130.48 1 5 1 104 38 मनन वोहरा 2013-2017 50 46 2 1106 95 25.13 825 134.06 0 4 2 115 39 मंदीप सिंह 2011-2021 62 58 11 1073 77* 22.82 875 122.62 0 4 7 117 16 कुमार संगकारा 2008-2010 37 34 2 1009 94 31.53 779 129.52 0 8 2 117 18 शिखर धवन 2022-2024 30 30 4 985 99* 37.88 757 130.11 0 7 1 114 28 युवराज सिंह 2008-2018 51 48 5 959 58* 22.30 750 127.86 0 3 0 75 51 एडम गिलक्रिस्ट 2011-2013 34 34 3 849 106 27.38 667 127.28 1 4 3 103 28 महेला जयवर्धने 2008-2010 36 35 12 837 110* 36.39 594 140.90 1 2 1 87 25 लियाम लिविंगस्टोन 2022-2024 30 30 5 827 94 33.08 489 169.12 0 6 1 57 60 अक्षर पटेल 2014-2018 73 53 16 740 44 20.00 569 130.05 0 0 4 44 34 जितेश शर्मा 2022-2024 40 36 4 730 49* 22.81 483 151.13 0 0 2 53 45 शशांक सिंह 2024-2025 31 28 13 704 68* 46.93 443 158.91 0 5 2 51 39 मुरली विजय 2015-2016 25 25 1 704 89 29.33 592 118.91 0 5 1 77 18

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