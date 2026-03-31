आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम अपना अभियान गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले से कर रही है। इस मैच से पहले अगर अभी तक आईपीएल इतिहास में इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल नंबर 1 पर हैं। हालांकि, मौजूदा समय में राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। वहीं टीम के लिए लगातार दूसरे सीजन कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर टॉप 20 की लिस्ट में शामिल नहीं हैं।
श्रेयस अय्यर इस मामले में 25वें स्थान पर हैं जिनके नाम पंजाब के लिए 17 मैचों में 604 रन दर्ज हैं। अगर टॉप 5 की बात करें तो इसमें सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। केएल राहुल के बाद लिस्ट में दूसरा नाम मयंक अग्रवाल का है जो लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वहीं पंजाब किंग्स के मौजूदा समय के बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।
प्रभसिमरन मौजूदा पंजाब के स्क्वाड के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस टीम के लिए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंजाब के लिए दो हजार रनों का आंकड़ा पार किया है। नंबर 1 केएल राहुल और नंबर 2 शॉन मार्श ने ही इस फ्रेंचाइजी के लिए दो हजार से ऊपर रन बनाए हैं। यह टीम पहले किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से जानी जाती थी। इस टीम को 2008 से अभी तक पहली आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार है।
यहां पंजाब किंग्स के लिए अब तक (31 मार्च 2026 को आईपीएल मैच शुरू होने से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।
|खिलाड़ी
|कार्यकाल
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|कुल रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदे खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|केएल राहुल
|2018-2021
|55
|55
|10
|2548
|132*
|56.62
|1823
|139.76
|2
|23
|0
|221
|110
|शॉन मार्श
|2008-2017
|71
|69
|7
|2477
|115
|39.95
|1866
|132.74
|1
|20
|1
|266
|78
|डेविड मिलर
|2012-2019
|84
|82
|26
|1974
|101*
|35.25
|1416
|139.40
|1
|9
|2
|138
|91
|मयंक अग्रवाल
|2018-2022
|60
|59
|2
|1513
|106
|26.54
|1073
|141.00
|1
|9
|4
|144
|58
|ग्लेन मैक्सवेल
|2014-2025
|77
|73
|9
|1431
|95
|22.35
|926
|154.53
|0
|6
|11
|116
|83
|क्रिस गेल
|2018-2021
|41
|41
|4
|1339
|104*
|36.18
|935
|143.20
|1
|10
|2
|111
|92
|प्रभसिमरन सिंह
|2019-2025
|51
|51
|0
|1305
|103
|25.58
|859
|151.92
|1
|7
|4
|134
|71
|ऋद्धिमान साहा
|2014-2017
|62
|54
|6
|1190
|115*
|24.79
|912
|130.48
|1
|5
|1
|104
|38
|मनन वोहरा
|2013-2017
|50
|46
|2
|1106
|95
|25.13
|825
|134.06
|0
|4
|2
|115
|39
|मंदीप सिंह
|2011-2021
|62
|58
|11
|1073
|77*
|22.82
|875
|122.62
|0
|4
|7
|117
|16
|कुमार संगकारा
|2008-2010
|37
|34
|2
|1009
|94
|31.53
|779
|129.52
|0
|8
|2
|117
|18
|शिखर धवन
|2022-2024
|30
|30
|4
|985
|99*
|37.88
|757
|130.11
|0
|7
|1
|114
|28
|युवराज सिंह
|2008-2018
|51
|48
|5
|959
|58*
|22.30
|750
|127.86
|0
|3
|0
|75
|51
|एडम गिलक्रिस्ट
|2011-2013
|34
|34
|3
|849
|106
|27.38
|667
|127.28
|1
|4
|3
|103
|28
|महेला जयवर्धने
|2008-2010
|36
|35
|12
|837
|110*
|36.39
|594
|140.90
|1
|2
|1
|87
|25
|लियाम लिविंगस्टोन
|2022-2024
|30
|30
|5
|827
|94
|33.08
|489
|169.12
|0
|6
|1
|57
|60
|अक्षर पटेल
|2014-2018
|73
|53
|16
|740
|44
|20.00
|569
|130.05
|0
|0
|4
|44
|34
|जितेश शर्मा
|2022-2024
|40
|36
|4
|730
|49*
|22.81
|483
|151.13
|0
|0
|2
|53
|45
|शशांक सिंह
|2024-2025
|31
|28
|13
|704
|68*
|46.93
|443
|158.91
|0
|5
|2
|51
|39
|मुरली विजय
|2015-2016
|25
|25
|1
|704
|89
|29.33
|592
|118.91
|0
|5
|1
|77
|18
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