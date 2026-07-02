टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पचासे की बात होती है तो 12 गेंद पर युवराज सिंह का पचासा सभी को याद आता है। मगर टी20 इंटरनेशनल में अगर सबसे धीमा पचासा लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो केएल राहुल नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि भारत के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर भी इस अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल हैं। जबकि गौतम का नाम इस लिस्ट के टॉप 10 में दो बार दर्ज हैं।
वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली जो टी20 इंटरनेशनल के स्टार बल्लेबाज रहे हैं और टॉप स्कोरर हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट के टॉप 10 में मौजूद हैं। रोहित और विराट का नाम भी गौतम गंभीर की तरह इस लिस्ट में दो बार शामिल है। जबकि तिलक वर्मा, सुरेश रैना और पूर्व विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।
T20I में सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले शीर्ष 10 भारतीय बल्लेबाज
|क्रम
|खिलाड़ी
|गेंद
|विपक्षी टीम
|स्थान
|साल
|1
|केएल राहुल
|56
|दक्षिण अफ्रीका
|तिरुवनंतपुरम
|2022
|2
|गौतम गंभीर
|54
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|2012
|3
|सूर्यकुमार यादव
|49
|अमेरिका
|न्यूयॉर्क
|2024
|4
|विराट कोहली
|48
|दक्षिण अफ्रीका
|ब्रिजटाउन
|2024
|5
|विराट कोहली
|45
|पाकिस्तान
|दुबई
|2021
|6
|तिलक वर्मा
|45
|आयरलैंड
|बेलफास्ट
|2026
|7
|गौतम गंभीर
|44
|बांग्लादेश
|नॉटिंघम
|2009
|8
|रोहित शर्मा
|44
|वेस्टइंडीज
|मीरपुर
|2014
|9
|रोहित शर्मा
|42
|वेस्टइंडीज
|लॉडरहिल
|2019
|10
|सुरेश रैना
|38
|न्यूजीलैंड
|क्राइस्टचर्च
|2009
इस लिस्ट में भारत के मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम भी संयुक्त रूप से 10वें नंबर पर शामिल हो सकता है। अय्यर ने अपने बतौर कप्तान तीसरे टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ 38 गेंद पर अर्धशतक लगाया था। चेस्टर ली स्ट्रीट में उन्होंने 47 गेंद पर 68 रन की पारी खेली थी। अय्यर का 38 गेंद पर अर्धशतक इस पारी में हुआ था और यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का भी सबसे धीमा पचासा था।
रोहित नंबर 1, कोहली दूसरे पर, अभिषेक भी टॉप 5 में; T20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले शीर्ष 10 भारतीय
रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम टी20 इंटरनेशनल के भी दिग्गजों के रूप में अमर हो चुका है। मगर युवा अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 49 मैचों में ही कई बड़े कमाल कर दिखाए हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में भी टॉप 5 का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर