Ind vs Eng: तीन दशक बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में जड़ा शतक, रवि शास्त्री और द्रविड़ के क्लब में शामिल हुए केएल राहुल

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस दूसरे मुक़ाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने अपने करियर का छठा शतक जड़ा। 21वीं सदी में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में किसी भी भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया यह पहला शतक है।

लंबे समय से टीम से बाहर रहने के बाद इस दौरे में टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले राहुल ने 248 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाये हैं। अपने इस शतक के साथ राहुल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। लॉर्ड्स में 30 साल बाद किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज ने शतक लगाया है। इससे पहले 1990 में भारतीय टीम के मौजूदा कोच और बल्लेबाज रवि शास्त्री ने 100 और 1952 में वीनू मनकड ने 184 रनों की पारी खेली थी।

Writing his name into history for @BCCI.

A special day for @klrahul11 #LoveLords | #ENGvIND pic.twitter.com/7qqgwCI2Ki

