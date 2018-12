भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के मैदान पर खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 287 रनों का लक्ष्य दिया है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो काफी समय से टेस्ट क्रिकेट में सलामी जोड़ी ने भारत को निराश किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही इस सीरीज में भी यही देखने को मिल रहा है। सलामी जोड़ी भारत को ठोस शुरुआत दिलाने में नाकाम रही है। वहीं केएल राहुल का फार्म टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। केएल राहुल इस मुकाबले की दोनों ही पारियों में बोल्ड हुए हैं और अपना स्कोर दहाई तक नहीं ले जा सके हैं। ऐसे में उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।

287 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी जोड़ी के रूप में केएल राहुल और मुरली विजय ने पारी का आगाज किया था, लेकिन पहले ही ओवर में भारत का खाता विकेट से खुला और राहुल बिना खाता खोले ही बोल्ड हो गए। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में बोल्ड होकर उनके नाम ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया है जो अबतक केवल गावस्कर के नाम दर्ज था। गावस्कर ने अपने 125 टेस्ट मैचों के करियर में दोनों ही इनिंग में तीन बार बोल्ड हुए हैं जबकि केएल राहुल अभी अपने टेस्ट करियर का 33वां मुकाबला ही खेल रहे थे जो तीसरी बार दोनों ही पारियों में बतौर सलामी बल्लेबाज बोल्ड हुए हैं। वहीं, इसके अलावा केएल राहुल के 2018 बेहद निराशाजनक रहा है। इस साल वो केवल एक शतक और एक अर्धशतक ही जड़ सके हैं। वहीं पिछली 11 पारियों में वो 7 बार बोल्ड हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने खराब फॉर्म में चल रहे हैं।

Oh, what a start with the ball for the Aussies!#AUSvIND | @Toyota_Aus pic.twitter.com/9P169hJXsi

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2018