भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन केएल राहुल ने शानदार 84 रनों की पारी खेली और रवींद्र जडेजा ने अपना 16वां टेस्ट अर्द्धशतक लगाते हुए अपने 2000 टेस्ट रन भी पूरे किए। इसी के साथ केएल राहुल ने 2018 के बाद इंग्लैंड में भारतीय ओपनर द्वारा टेस्ट में 50 रनों से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

आपको बता दें 2018 के बाद से रोहित शर्मा और शिखर धवन सहित अन्य ओपनर्स ने 17 टेस्ट पारियों के बाद भी एक बार भी 50 रनों से ज्यादा इंग्लैंड में नहीं बनाए। वहीं केएल राहुल ने 9 पारियों में दो बार ऐसा किया है। इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 84 रनों की शानदार पारी खेलते हुए भारत को पहली पारी में बढ़त भी दिलाई।

वहीं केएल राहुल ने इस पारी में 84 रन बनाए और 80 रन पार करते ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो शताब्दी में हुआ है। वर्ष 2000 के बाद से इंग्लैंड में दो बार 80 से ज्यादा रनों की टेस्ट पारी खेलने वाले राहुल चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ऐसा मुरली विजय, विरेंदर सहवाग और राहुल द्रविड़ ने किया था।

KL Rahul is only the fourth Indian opener to score two 80+ scores in England this century.

The list also includes:

Rahul Dravid

Virender Sehwag

Murali Vijay#ENGVIND pic.twitter.com/o8tkW8aeCd

— Wisden India (@WisdenIndia) August 6, 2021