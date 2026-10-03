India vs West Indies, 3rd ODI, West Indies tour of India, 2026: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में केएल राहुल की शतकीय और रोहित शर्मा व ऋतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 352 रन का टारगेट दिया। इस मैच में भारतीय टीम परेशानी में आ गई थी जब टीम के कप्तान शुभमन गिल एक रन और विराट कोहली डक पर आउट हो गए थे।

केएल राहुल ने लगाया शतक

इस मैच में केएल राहुल ने अपना शतक 80 गेंदों पर पूरा किया और उन्होंने 87 गेंदों पर नाबाद 129 रन की पारी खेली और इस दौरान 6 छक्के और 10 चौके भी लगाए। ये उनके वनडे क्रिकेट करियर का 9वां शतक भी रहा साथ ही ये उनके वनडे क्रिकेट करियर का बेस्ट स्कोर भी रहा। राहुल के अलावा रोहित शर्मा ने भी इस मैच में शानदार पारी खेली और उन्होंने 85 गेंदों पर 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से 92 रन बनाए। रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरे विकेट के लिए 132 रन पर 137 रन की शतकीय साझेदारी की।

भारत के लिए इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की पारी भी अहम रही और उन्होंने बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल परिस्थिति में 69 गेंदों पर 4 छक्के और एक चौकों की मदद से 69 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। ऋतुराज की इस पारी ने भारत को संभालने का काम किया और इससे केएल राहुल को काफी आसानी हुई जिन्होंने शतक लगाया। केएल राहुल ने 5वें विकेट के लिए नमनधीर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 63 रन जबकि 8वें विकेट के लिए गुरनूर बरार के साथ 26 गेंदों पर 61 रन की अर्धशतकीय साझेदारी करके टीम को पूरी तरह से संभाल लिया।

सहवाग से आगे निकले गिल, रोहित शर्मा नंबर 1; एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर्स

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में अब गिल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया और इशान किशन के साथ इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)