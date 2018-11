India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भले ही भारत को 5 विकेट से जीत मिल गई हो लेकिन फिर भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी को लेकर कई सवाल खड़े हुए। हालांकि इस मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए टी-20 की स्पेशलिस्ट मानी जाने वाली विंडीज को 107 रन पर ही रोक दिया। वहीं, इस मुकाबले में एक बार फिर केएल राहुल ने सभी को बल्ले से भी निराश किया और फील्डिंग से भी। उनकी फील्डिंग देख सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें तरह-तरह की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि इस मुकाबले में खलील अहमद और क्रुणाल पांड्या ने डेब्यू किया था, और टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी।

दरअसल इस मुकाबले में टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और और इस मैच के चौथे ओर में खलील की गेंद को होप ने फ्लिक किया और रन भागने लगे ऐसे में गेंद जब केएल राहुल के पास पहुंची तो पहले वो उसे ठीक से जज नहीं कर सके उसके बाद उन्होंने उसे इतना उंचा थ्रो किया कि दिनेश कार्तिक उसे उछलने के बाद भी नहीं पकड़ सके। हालांकि मनीष पांडे कार्तिक के ठीक पीछे ही खड़े थे और उन्होंने उसे पकड़कर गिल्लियां बिखेर दी और होप को पवेलियन भेज दिया, लेकिन फैंस ने केएल राहुल की जमकर क्लास लगाई। फैंस उन्हें अपनी फील्डिंग को लेकर अभ्यास करने की सलाह दे रहे हैं।

KL Rahul has been awful in the field today, first that pathetic throw which almost missed the chance of a run out and now this dropped high catch at the boundary. He needs to work on his fielding. #INDvWI

— Tejan Gupta (@superlazymutant) November 4, 2018