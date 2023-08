Asia Cup 2023: केएल राहुल पूरी तरह हुए फिट, एशिया कप 2023 के लिए बनेंगे टीम इंडिया का हिस्सा !

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया जाना है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान 21 अगस्त को किया जा सकता है। केएल राहुल अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और माना जा रहा है कि एशिया कप टूर्नामेंट के लिए वो भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। केएल राहुल आईपीएल 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे और उनके जांघ का ऑपरेशन किया गया था और वह उसके बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। अगर केएल राहुल की टीम में वापसी होती है तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत होगी। फिट हुए केएल राहुल, श्रेयस पर संशय कायम न्यूज 18 के मुताबिक एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन 21 अगस्त को किया जाएगा और टीम की चयन के लिए जो बैठक होगी उसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल होंगे। केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और ऐसी संभावना है कि उन्हें एशिया कप टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर की फिटनेस भी काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन उनका चयन होगा कि नहीं इसे लेकर संशय जारी है। अगर श्रेयस अय्यर का भारतीय टीम में चयन नहीं किया जाता है तो फिर सूर्यकुमार यादव को इस अहम टूर्नामेंट के लिए उनकी जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने हालिया प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है ऐसे में उनके नाम पर भी विचार किए जाने की संभावना है। एशिया कप के लिए संभावित भारतीय टीम रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (अगर फिट होते हैं तो), इशान किशन, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मो. सिराज, मो. शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। इस टीम में सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे नामों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि श्रेयस अय्यर फिट हैं या नहीं। अगर श्रेयस फिट होते हैं तो फिर इन खिलाड़ियों का टीम में जगह बना पाना मुश्किल है। वहीं एशिया कप की टीम में बैकअप विकेटकीपर के रूप में इशान किशन शामिल किए जा सकते हैं। Also Read इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने पूरे किए 15 साल, शोएब अख्तर ने दी इतने साल और खेलने की सलाह

